"Airbus A380" hasta yolcu için İstanbul Havalimanı'na indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Airbus A380' hasta yolcu için İstanbul Havalimanı'na indi - Son Dakika

"Airbus A380" hasta yolcu için İstanbul Havalimanı'na indi

17 dakika önce

Tai Havayolları'nın Bangkok-Frankfurt tarifeli seferini yapan Airbus A380 tipi tarifeli uçak, rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

Tai Havayolları'nın Bangkok- Frankfurt tarifeli seferini yapan Airbus A380 tipi tarifeli uçak, rahatsızlanan yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na mecburi iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Almanya'nın Frankfurt kentine giden Tai Havayolları'na ait uçakta bulunan Alman yolcu hastalandı. 61 yaşındaki yolcu, vücudunun sol tarafını hissetmediğini kabin ekibine bildirdi.

Türk hava sahasındayken kuleyle irtibata geçen kaptan pilot İstanbul'a mecburi iniş için gerekli izinleri istedi. Uçak, saat 05: 50'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi.

Hastalanan yolcu, refakatçi eşliğinde uçaktan indirilerek, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Uçak, diğer yolcularıyla Frankfurt'a hareket etti.

Uçağın İstanbul Havalimanı'na inen ilk Airbus A380 olduğu, söz konusu uçağın İstanbul'da acil iniş yapabileceği kapasiteye sahip tek meydan İstanbul Havalimanı olduğu için buraya indiği öğrenildi.

Frankfurt, İstanbul, Bangkok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:20 Kaynak: AA
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