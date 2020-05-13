Airbus AB'ye uydu haberleşme çözümleri sunuyor

Airbus, Avrupa Birliği ve üye devletlerinin askeri ve sivil görevleri için uydu haberleşme çözümleri sağlamaya yönelik anlaşma yaptı.

Bu, 10 milyonlarca Avro değerinde olduğu tahmin edilen ve dört yıllık işbirliğini içeren anlaşma, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) tarafından sunuldu.

Airbus Savunma ve Uzay Genel Müdürü Dirk Hoke, "Bu uydu haberleşme programı ile Airbus, hem Avrupa savunma sanayii için ortak yeteneklerin kurulmasına hem de sivil ve askeri barış koruma misyonlarına katkı sağlayacak" dedi.

'AB SatCom Market' adlı sözleşme, AB üye devletlerinin uydu haberleşme ihtiyaçlarını merkezileştirmelerini ve bu hizmetlere koordineli, daha ekonomik ve etkili erişim sağlamalarına imkan tanıyacak.

Bunun sonucunda, Avrupa'dan 20 Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere katkıda bulunan 32 üye, 2012 yılından bu yana 'AB SatCom Market' projesi üyelerine uydu haberleşme kabiliyetleri sağlayan EDA aracılığıyla uydu çözümleri ve hizmetlerine hızlı ve verimli bir şekilde erişebilecekler.

Bu uydu haberleşme çözümleri, dünya çapında uygulanabilir. Avrupa sivil ve askeri barışı koruma ve güvenlik misyonlarının yanı sıra teknik ve ekonomik kalkınma ve işbirliği operasyonlarında da önemli rol oynarlar.

Bu, son birkaç yıldır AB SatCom Market hizmetlerinin başarıyla yürütüldüğü pek çok AB sivil ve askeri misyon ve operasyonunda zaten uygulanmaktadır. AB üye devletlerinin silahlı kuvvetleri de bu çözümleri kullanmaktadır.

'AB SatCom Market' sözleşmesi, uydu haberleşme (C, Ku, Ka ve L frekans bantlarında), terminallerin satışı ve kiralanmasının yanı sıra, özellikle AB dışındaki operasyonlarda 'anahtar teslim çözümler' sunulmasını kapsamaktadır. Bu anlaşma için Airbus, haberleşme terminallerinden bazılarını ve özellikle L ve Ku band hizmetlerini tedarik edecek olan Marlink ile bir araya geldi.

Askeri ve resmi hükümet kullanıcıları için telekomünikasyon çözümlerinde öncü olan Airbus, küresel ölçekte ve tüm ticari ve askeri frekans bantlarında (L, C, Ku, Ka, X ve UHF) uydu haberleşmesi konusunda benzersiz bir deneyime sahiptir. Bu hizmetler, aynı zamanda Avrupalı operatörlere önemli hizmetlerin yerine getirilmesinde de fayda sağlayabilir.