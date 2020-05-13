Airbus, Avrupa Birliği'ne uydu haberleşme çözümleri sunacak - Son Dakika

Airbus, Avrupa Birliği ve üye devletlerinin askeri ve sivil görevleri için uydu haberleşme çözümleri sağlamaya yönelik anlaşma yaptı.



Airbus açıklamasına göre, 10 milyonlarca avro değerinde olduğu tahmin edilen ve dört yıllık iş birliğini içeren anlaşma, Avrupa Savunma Ajansı (EDA) tarafından sunuldu.



"AB SatCom Market" adlı sözleşme, AB üye devletlerinin uydu haberleşme ihtiyaçlarını merkezileştirmelerini ve bu hizmetlere koordineli, daha ekonomik ve etkili erişim sağlamalarına imkan tanıyacak.

Bunun sonucunda, Avrupa'dan 20 Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere katkıda bulunan 32 üye, 2012 yılından bu yana "AB SatCom Market" projesi üyelerine uydu haberleşme kabiliyetleri sağlayan EDA aracılığıyla uydu çözümleri ve hizmetlerine hızlı ve verimli bir şekilde erişebilecekler.



Açıklamaya göre, dünya çapında uygulanabilir olan bu uydu haberleşme çözümleri, Avrupa sivil ve askeri barışı koruma ve güvenlik misyonlarının yanı sıra teknik ve ekonomik kalkınma ve iş birliği operasyonlarında da önemli rol oynuyor. Ayrıca, son birkaç yıldır AB SatCom Market hizmetlerinin başarıyla yürütüldüğü pek çok AB sivil ve askeri misyon ve operasyonunda da uygulanırken, AB üye devletlerinin silahlı kuvvetleri de bu çözümleri kullanıyor.



Diğer yandan, 'AB SatCom Market' sözleşmesi, uydu haberleşme (C, Ku, Ka ve L frekans bantlarında), terminallerin satışı ve kiralanmasının yanı sıra, özellikle AB dışındaki operasyonlarda 'anahtar teslim çözümler' sunulmasını kapsıyor. Bu anlaşma için Airbus, haberleşme terminallerinden bazılarını ve özellikle L ve Ku band hizmetlerini tedarik edecek olan Marlink ile bir araya geldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Airbus Savunma ve Uzay Genel Müdürü Dirk Hoke, "Bu uydu haberleşme programı ile Airbus, hem Avrupa savunma sanayisi için ortak yeteneklerin kurulmasına hem de sivil ve askeri barış koruma misyonlarına katkı sağlayacak." dedi.