Son Dakika Haberleri: Airbus/bennet: Anlaşmasız Bir Brexit Bizim İçin Felaket Olur

Airbus/bennet: Anlaşmasız Bir Brexit Bizim İçin Felaket Olur

22 dakika önce

– Airbus Başkan Yardımcısı Katherine Bennet, anlaşmasız bir Brexit'in Airbus için bir felaket olacağını söyledi ve "İdare edilmiş 'anlaşmasız Brexit' diye bir şey yok, ve bu durum bizim için bir felaket olacak" uyarısı yaptı.

Airbus/bennet: Anlaşmasız Bir Brexit Bizim İçin Felaket Olur, System.String[]
– Airbus Başkan Yardımcısı Katherine Bennet, anlaşmasız bir Brexit'in Airbus için bir felaket olacağını söyledi ve "İdare edilmiş 'anlaşmasız Brexit' diye bir şey yok,  ve bu durum bizim için bir felaket olacak" uyarısı yaptı.

Bennet BBC'ye yaptığı açıklamada, Brexit'in anlaşmasız olması durumunda çok zor kararlar almak zorunda kalacaklarını belirterek, şirketin Brexit hazırlıkları kapsamında milyonlarca euro harcadıklarını ve yurtdışında üretim yerine Birleşik Krallık'ta bulunan Airbus fabrikalarında yedek parça stoklarını artırdıklarını söyledi.

Bennet ayrıca, firmanın 9 bin uçaklık bir sipariş listesi olduğunu ve binlerce Birleşik Krallık vatandaşının çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu söyledi ve "Önümüzdeki birkaç yıl içinde yatırımlarla ilgili önemli karar almak zorunda kalacağız" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

Ekonomi
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