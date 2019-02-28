Airbus'dan, "Dronecell"E Barcelona'da "Yakın Markaj"

Turkcell'in özellikle acil durum ve afetlerde hayat kurtarmak ve kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla geliştirdiği, Dronecell, GSMA Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) kapsamında aralarında Airbus'ın da bulunduğu şirketler tarafından yakın markaja alındı.

EDA TOPCU - Turkcell'in özellikle acil durum ve afetlerde hayat kurtarmak ve kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla geliştirdiği, Dronecell, GSMA Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) kapsamında aralarında Airbus'ın da bulunduğu şirketler tarafından yakın markaja alındı.



İspanya'nın Barselona kentinde devam eden ve kapılarını 28 Şubat'ta kapatacak olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne çıkarma yapan Turkcell, duyurduğu iş birliklerinin yanı sıra, standında sergilediği ürünlerle de dünya ülkelerinin odağı oldu.



Turkcell, özellikle, acil durum ve afetlerde hayat kurtarmak ve kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla geliştirdiği, Türkiye'nin ilk uçan baz istasyonu Dronecell'le katılımcıların ilgi odağı oldu.



120 metre yükseklikten 5 kilometrekarelik bir alanda 4,5G hizmeti veren Dronecell'e, aralarında Avrupalı havacılık devi Airbus'ında aralarında bulunduğu global şirketler birlikte çalışma teklifinde bulundu.



AA muhabirine bilgi veren Turkcell Proje Yöneticisi Selçuk Kandemir, şunları söyledi:



"Bu sene fuar kapsamında müthiş bir ilgi var. Dronecell arama-kurtarma ve acil durumlar için tasarlandı. Dışarıdan gelen misafirler, sistemle inanılmaz ilgilendiler. Dronecell'i, kapsamanın hiç olmadığı yerlerde ses ve data hizmeti vererek, insanların hayatlarını kurtarmak için tasarladık.



Fuar kapsamında yurt dışındaki operatörlerden, çeşitli firmalardan bizimle beraber çalışmak isteyenler oldu. Airbus'dan iki kişi geldi, projemizi anlattık, projeyle ilgilendiler. Onlarla bir çalışma yapabiliriz. Bunun haricinde aralarında İran, Arjantin, Kolombiya'nın olduğu farklı ülkelerden 5'in üzerinde firma teklifte bulundu, sistemi almak için. Yazışmaya başlayacağız, ortak bir çalışmadan sonra sonuca bağlayacağız."

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