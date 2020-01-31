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Airbus Fransa, İngilitere ve ABD'ye toplamda 4 milyar dolar ödeyerek yolsuzluk dosyalarını kapattı
6 saat önce
Fransa, 4 milyar dolar para ödemesi karşılığında Airbus ile ilgili tüm yolsuzluk soruşturmalarını kapatma konusunda şirket ile anlaştı. Fransız mahkemesi tarafından onaylanan anlaşma ile yıllardır üç ülkede birden süren tüm yolsuzluk dosyaları kapatılmış olacak.
Fransa, 4 milyar dolar para ödemesi karşılığında Airbus ile ilgili tüm yolsuzluk soruşturmalarını kapatma konusunda şirket ile anlaştı.
Fransız mahkemesi tarafından onaylanan anlaşma ile yıllardır üç ülkede birden süren tüm yolsuzluk dosyaları kapatılmış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:52
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