Airbus Fransa, İngilitere ve ABD'ye toplamda 4 milyar dolar ödeyerek yolsuzluk dosyalarını kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Airbus Fransa, İngilitere ve ABD'ye toplamda 4 milyar dolar ödeyerek yolsuzluk dosyalarını kapattı - Son Dakika Dünya

Airbus Fransa, İngilitere ve ABD'ye toplamda 4 milyar dolar ödeyerek yolsuzluk dosyalarını kapattı

6 saat önce

Fransa, 4 milyar dolar para ödemesi karşılığında Airbus ile ilgili tüm yolsuzluk soruşturmalarını kapatma konusunda şirket ile anlaştı. Fransız mahkemesi tarafından onaylanan anlaşma ile yıllardır üç ülkede birden süren tüm yolsuzluk dosyaları kapatılmış olacak.

Airbus Fransa, İngilitere ve ABD'ye toplamda 4 milyar dolar ödeyerek yolsuzluk dosyalarını kapattı, System.String[]

Fransa, 4 milyar dolar para ödemesi karşılığında Airbus ile ilgili tüm yolsuzluk soruşturmalarını kapatma konusunda şirket ile anlaştı.


Fransız mahkemesi tarafından onaylanan anlaşma ile yıllardır üç ülkede birden süren tüm yolsuzluk dosyaları kapatılmış olacak.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:52 
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