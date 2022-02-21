Üye Girişi
Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak - Son Dakika

Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak

21.02.2022 14:51
Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, 21. yüzyılın ilk yeni uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, 21. yüzyılın ilk yeni uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, çoğu Emirates Hava Yolları tarafından 2008-2020 yılları arasında kullanılmış ikonik geniş gövdeli A380 MSN13 model uçağa ait 500 parçanın 23-25 Haziran tarihlerinde açık artırmayla satılacağı belirtildi.

Açık artırmanın çevrim içi ve yüz yüze olarak yapılacağı, uçak koltuğu, ekipmanlar, merdivenler, yiyecek arabası, kokpit kaçış halatı gibi birçok maddeyi içerdiği ifade edilen açıklamada, satıştan elde edilecek gelirin büyük kısmının Airbus Vakfı ile AIRitage Vakfına bağışlanacağı aktarıldı.

Fransız hava yolu şirketi Air France-KLM, Kovid-19 salgının hızla yayıldığı 2020 yılında, işletme maliyeti yüksek büyük uçaklardan Airbus A380 ile Boeing 747'yi filosundan çıkarmıştı.

Katar Hava Yolları da aynı şekilde, salgınının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle Temmuz 2020'de filosundaki Airbus 380'lerin uçuşunu durdurmuştu.

YORUMLAR
500
Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı

Havacılık, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement