Airbus İnovasyonu Artırmak Amacıyla Çin Araştırma Merkezi Kuracak

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Airbus tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, şirketin Çin'deki yatırımını ve inovasyon ortaklıklarını güçlendirmek amacıyla Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou'da Airbus China Araştırma Merkezi kuracağı duyuruldu. Airbus ve Suzhou Sanayi Parkı, merkezin kurulmasına dair Cuma günü bir çerçeve anlaşma imzaladı. Airbus China'ya göre, şirket bu yeni hamlesiyle, Çin ile işbirliği yapma ve ülkede yatırım yapma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yeniden teyit etmeyi hedefliyor.

Airbus Başkan Yardımcısı ve Airbus China CEO'su George Xu, "Çin yalnızca umut vadeden bir havacılık pazarına sahip olmakla kalmıyor, pek çok alanda ileri teknolojik avantajlara da sahip" dedi. Xu, "Airbus, buradaki yüksek kaliteli iş ortamından, benzersiz endüstri zincirinden ve yetenek havuzundan yararlanarak Çin havacılık endüstrisinin yüksek kaliteli ilerleyişine ortak bir şekilde katkıda bulunmayı umut ediyor" diye konuştu. Airbus China Araştırma Merkezi, ülkenin ekonomik merkezlerinden biri olan Çin'in Yangtze Nehri Deltası'nda yer alıyor. Bu merkez, hidrojen enerjisi altyapısı, ileri üretim ve havacılık endüstrisinin dijitalleşme ve zeka ile güncellenmesi gibi ileri teknolojiler için araştırma çalışmaları yürütecek. Şirket, araştırma merkezinin 2023'te faaliyete geçeceğini kaydetti. 1994 yılında kurulan Suzhou Sanayi Parkı'na, yapay zeka, biyotıp, nanoteknoloji ve akıllı üretim gibi alanlarda çok sayıda yüksek teknoloji şirketi yatırım yaptı.