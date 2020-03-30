Airbus İspanya'daki faaliyetlerinin çoğunluğunu askıya aldı

İspanyol Hükümeti, 29 Mart tarihinde Covid-19 ile mücadelede yeni önlemler açıkladı. 30 Mart - 9 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak bu önlemler kapsamında ülke genelinde birinci derece önemli olmayan tüm faaliyetler durdurulacak.

Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, ticari uçak, helikopter, savunma ve uzay bölümlerinde güvenlik, IT, mühendislik gibibirinci derece önem taşıyan faaliyetler, Covid-19 salgınına karşı Airbus tarafından uygulanan sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri altında asgari düzeyde devam edecek.

İspanya tesislerindeki söz konusu bölümlerdeki diğer tüm faaliyetler, kısıtlamaların sona ereceği 9 Nisan tarihine kadar durduruldu" denilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Airbus, en son kısıtlamalar altında geçerli olan sosyal tedbirleri uygulamak için sosyal ortaklarıyla yakın bir işbirliği ile çalışıyor.

"Görevleri üretim ve montaj faaliyetleriyle bağlantılı olmayan İspanya'daki Airbus çalışanları, mevcut koşullar altında evden çalışarak Airbus operasyon devamlılığını desteklemeye devam edecek.

"Lider bir şirket olarak Airbus, küresel mücadeleye, müşterilerine ve tedarikçilerine destek olmak ve topluma katkı sağlamak için faaliyetlerine devam ediyor."