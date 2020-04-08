Airbus, montaj ve üretim faaliyetlerini kovid-19'a karşı uyarlıyor

Airbus, Almanya'daki Bremen ve Stade tesislerinde ticari uçak üretim ve montaj faaliyetlerini geçici olarak kovid-19'a karşı uyarlarken, ABD'nin Alabama eyaletindeki Mobile A220/A320 üretim tesisinde üretimi durduracak.

Firmadan yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin sahalardaki yüksek stok seviyeleri ile genel endüstriyel üretim akışının farklı aşamalarında etkili olan çeşitli hükümet talepleri ve gereklilikleri dahil olmak üzere kovid-19 salgınıyla ilgili faktörlere yanıt olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra firmanın müşteri talebini karşılama sözünü de devam ettireceği belirtildi. Bremen'deki ticari uçak üretimi ve montaj faaliyetleri 6 Nisan'dan 27 Nisan'a kadar duraklatılacak ve tesisteki kritik operasyon destek hizmetleri devam edecek. Stade'daki Airbus tesisinde de, belirlenen bazı üretim departmanlarında haftanın belirli günleri olmak üzere 5-11 Nisan'da üretim ve montaj duraklatılacak. Kritik operasyon destek hizmetlerindeki faaliyetler ise devam edecek.

Mobile A220/A320 üretim tesisinde bu hafta başlayacak üretimdeki duraklamanın 29 Nisan'a kadar devam etmesi planlanıyor. Bina ve tesisat bakımı, uçak bakımı, bazı kritik ürün güvenliği ve müşteri odaklı operasyonlar, malzeme ve bileşenlerin alınması ve kontrolü, kritik idari destek ve faaliyetin yeniden başlatılması gibi belirli faaliyetler ise devam edecek.

Almanya'nın Bremen ve Stade şehirlerinde ve ABD'nin Alabama şehrindeki Mobile tesislerinde devam eden tüm çalışmalar, gerekli hijyen önlemlerine ve sosyal mesafe kurallarına bağlı olarak yapılacak.

Airbus, küresel COVID-19 kriziyle mücadele çabalarını desteklemekte ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak için sosyal ortaklarla koordineli olarak kapsamlı çalışmalar yapıyor. Bu uygulama ile, şirket genelinde iş devamlılığı sağlanırken sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri ile de başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Firma son iki haftada, gerekli sıkı sağlık ve güvenlik önlemlerini uygulamak için Fransa ve İspanya'daki üretim ve montaj faaliyetlerini dört gün boyunca durdurmuştu. 23 Mart'tan itibaren ise Fransa'daki üretim ve montaj faaliyetleri kademeli olarak yeniden başlatmıştı. İngiltere'de ticari uçak kanadı üretim operasyonları ile İspanya ve Kanada'daki ticari uçak üretim faaliyetleri de stok seviyeleri ve hükümet kısıtlamaları nedeniyle geçici olarak duraklatılmıştı.

Airbus, küresel endüstriyel akışında iş devamlılığını korumak için gündemi yakından izlemeye ve salgın ortamındaki ihtiyaçlara yanıt vermeye devam ediyor.