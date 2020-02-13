Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı - Son Dakika Dünya

Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı

6 saat önce

Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.

Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı, System.String[]

Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.


Şirket, faaliyet karını 6,9 milyar euroya çıkarttığı ve 2020 yılında 880 uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:30 
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