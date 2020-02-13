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Airbus, ödenen para cezaları yüzünden 2019 yılını 1,36 milyar euro zararla kapattı
6 saat önce
Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.
Airbus, rüşvet skandalı yüzünden ödemek zorunda kalınan 3,6 milyar euro tutarındaki para cezası ve "A400M" nakliye uçaklarının üretimindeki ilave masraflar yüzünden 2019 yılında 1,36 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.
Şirket, faaliyet karını 6,9 milyar euroya çıkarttığı ve 2020 yılında 880 uçağı teslim etmeyi planladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:30
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