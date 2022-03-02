Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu - Son Dakika
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Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu

02.03.2022 13:33
Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu

Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.

Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.

Airbus'tan yapılan açıklamada, Moskova'daki teknik merkezin, Batı yaptırımları altında yerel müşterilere hizmet verip vermeyeceğini de değerlendirdiği belirtildi.

Airbus'ın açıklaması, ABD'li uçak üreticisi Boeing'in dün "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımların küresel havacılık sektöründe oynaklığa neden olmasının etkisiyle Rus hava yollarına parça, bakım ve teknik desteğini askıya almanın yanı sıra Moskova'daki büyük operasyonları durdurduğunu" duyurmasının ardından geldi.

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Ukrayna, Rusya, Uçak, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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