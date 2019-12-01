Son Dakika Haberleri: Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı
Son Dakika Dünya Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı - Son Dakika Dünya

Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı

6 saat önce

Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı

Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı, System.String[]

Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı.


Haftalık haber dergisi Welt am Sonntag'ın ilk olarak yayınladığı haberin ardından şirket olayı doğruladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:13 
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