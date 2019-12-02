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Airbus 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle 16 çalışanını işten çıkardı
6 saat önce
Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı
Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı.
Haftalık haber dergisi Welt am Sonntag'ın ilk olarak yayınladığı haberin ardından şirket olayı doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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