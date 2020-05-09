Airbus'tan koronavirüse karşı güvenli uçuş sensörü önerisi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Airbus'tan koronavirüse karşı güvenli uçuş sensörü önerisi - Son Dakika Dünya

Airbus'tan koronavirüse karşı güvenli uçuş sensörü önerisi

6 saat önce

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, uçaklarda patlayıcı kimyasal maddeleri tespit edebilen hassas 'koku kameralarının' koronavirüsü (Covid-19) tespit edebilmek için de kullanılabileceğini belirtti.

Airbus'tan koronavirüse karşı güvenli uçuş sensörü önerisi, System.String[]

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, uçaklarda patlayıcı kimyasal maddeleri tespit edebilen hassas 'koku kameralarının' koronavirüsü (Covid-19) tespit edebilmek için de kullanılabileceğini belirtti.

Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus'tan koronavirüs ile mücadelede güvenlik uçuş kapsamında bir açıklama geldi. Airbus, uçaklarda patlayıcı kimyasal maddeleri tespit edebilen hassas 'koku kameralarının' koronavirüsü (Covid-19) tespit edebilmek için de kullanılabileceğini belirtti. Bahsi geçen koku kameraları 2017 yılından bu yana patlayıcı maddeleri ve bunlarla bağlantılı kimyasalları tespit etmek için kullanılıyor. Benzer bir teknoloji ise daha önce enflüanza ve kanseri tespit etmede kullanıldı. Şirket, söz konusu teknolojinin koronavirüsün bulunduğu alanları tespit edebilmek için de kullanılabileceğini duyurdu. İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre, halihazırda var olan bu teknolojinin umut verici olabileceğini duyurdu.

'TEKNOLOJİYİ PATOJENLERİ TESPİT ETMEK İÇİN GELİŞTİRİYORUZ'

Kaliforniya merkezli Koniku şirketi ve Airbus'ın ortak yürüttüğü çalışma hakkında açıklama yapan Koniku CEO'su Osh Agabi, "Koniku ve Airbus, uçaklarda veya havaalanlarında kimyasalları, patlayıcıları tespit etmek, izlemek ve bulmak için temassız ve otomatik bir biyoteknoloji çözümü geliştirmek için 2017'den beri çalışıyor. Şu anda geliştirme faaliyetlerimizi yeni koronavirüs, SARS-CoV-2 gibi patojenler dahil biyolojik tehlikelerin tespiti ve tanımlanmasını içerecek şekilde uyarlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:23 Kaynak: DHA


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