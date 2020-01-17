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Airbus'tan tarihi test uçuşu: İlk kez tam otomatik kalkış başarı ile yapıldı
6 saat önce
Avrupalı havacılık devi Airbus, Fransa'da ilk kez tam otomatik görüş tabanlı kalkışını başarı ile yaptı. İki pilot ve üç mühendisin görev aldığı A350-1000 ile yapılan test uçuşlarında 4 bucuk saat içinde 8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.
Avrupalı havacılık devi Airbus, Fransa'da ilk kez tam otomatik görüş tabanlı kalkışını başarı ile yaptı. İki pilot ve üç mühendisin görev aldığı A350-1000 ile yapılan test uçuşlarında 4 buçuk saat içinde 8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.
Airbus tarihe geçen test uçuşunun başarıyla yapıldığını duyurdu. Açıklamada testlerin 18 Aralık 2019'da Toulouse-Blagnac havalimanında yapıldığı bildirildi. Testlerde görüş mesafesi daraldığında iniş ve kalkışlar için devreye sokulan Aletli İniş Sistemi (ILS) kullanılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:43
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