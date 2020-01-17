Airbus'tan tarihi test uçuşu: İlk kez tam otomatik kalkış başarı ile yapıldı

Avrupalı havacılık devi Airbus, Fransa'da ilk kez tam otomatik görüş tabanlı kalkışını başarı ile yaptı. İki pilot ve üç mühendisin görev aldığı A350-1000 ile yapılan test uçuşlarında 4 buçuk saat içinde 8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.



Airbus tarihe geçen test uçuşunun başarıyla yapıldığını duyurdu. Açıklamada testlerin 18 Aralık 2019'da Toulouse-Blagnac havalimanında yapıldığı bildirildi. Testlerde görüş mesafesi daraldığında iniş ve kalkışlar için devreye sokulan Aletli İniş Sistemi (ILS) kullanılmadı.