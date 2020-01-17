Airbus'tan tarihi test uçuşu: İlk kez tam otomatik kalkış başarı ile yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Airbus'tan tarihi test uçuşu: İlk kez tam otomatik kalkış başarı ile yapıldı - Son Dakika Dünya

Airbus'tan tarihi test uçuşu: İlk kez tam otomatik kalkış başarı ile yapıldı

6 saat önce

Avrupalı havacılık devi Airbus, Fransa'da ilk kez tam otomatik görüş tabanlı kalkışını başarı ile yaptı. İki pilot ve üç mühendisin görev aldığı A350-1000 ile yapılan test uçuşlarında 4 bucuk saat içinde 8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.

Airbus'tan tarihi test uçuşu: İlk kez tam otomatik kalkış başarı ile yapıldı, System.String[]

Avrupalı havacılık devi Airbus, Fransa'da ilk kez tam otomatik görüş tabanlı kalkışını başarı ile yaptı. İki pilot ve üç mühendisin görev aldığı A350-1000 ile yapılan test uçuşlarında 4 buçuk saat içinde 8 otomatik kalkış gerçekleştirildi.


Airbus tarihe geçen test uçuşunun başarıyla yapıldığını duyurdu. Açıklamada testlerin 18 Aralık 2019'da Toulouse-Blagnac havalimanında yapıldığı bildirildi. Testlerde görüş mesafesi daraldığında iniş ve kalkışlar için devreye sokulan Aletli İniş Sistemi (ILS) kullanılmadı.

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Fransa, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:43 
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