Airbus Yetkilisi Çin Pazarı İçin İyimser Konuştu - Son Dakika
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Airbus Yetkilisi Çin Pazarı İçin İyimser Konuştu

07.07.2022 13:50
Airbus Yetkilisi Çin Pazarı İçin İyimser Konuştu

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Airbus Çin'in Operasyon Direktörü (COO) Michel Tran Van, dünya çapında tüm havacılık endüstrisinin karşı karşıya olduğu büyük salgın zorluklarına rağmen, dünyanın önde gelen uçak üreticisinin Çin pazarına yönelik büyük beklentileri hakkındaki iyimserliğini dile getirdi.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Airbus Çin'in Operasyon Direktörü (COO) Michel Tran Van, dünya çapında tüm havacılık endüstrisinin karşı karşıya olduğu büyük salgın zorluklarına rağmen, dünyanın önde gelen uçak üreticisinin Çin pazarına yönelik büyük beklentileri hakkındaki iyimserliğini dile getirdi. Tran Van, "Çin'de kalacağız. Bu, uzun dönemde en hızlı büyüyen tek ülke pazarı. Ar-Ge ve teknolojiler için ortaklıklar aramaya devam edeceğiz" dedi.

Airbus'ın Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin Belediyesi'ndeki Asya nihai montaj hattına (FAL Tianjin) dikkati çeken Tran Van, salgına rağmen "Çin'deki ve özellikle Tianjin'deki tüm fabrikalarımız çalışıyor ve normal bir şekilde çalışıyor" dedi. "Uçakları beklendiği gibi teslim ediyoruz. Tedarik zinciri (Tianjin'deki) FAL'yi beklediğimiz gibi besliyor" diyen Tran Van sözlerini, "Sonuç olarak, dünya çapındaki kapasitemiz üzerinde hiçbir etki olmadı" diyerek sürdürdü. COO'ya göre, FAL Tianjin'in, Airbus uçaklarının tek koridorlu A320 ailesi üzerinde çalışan bir ana tesisi var. Ayrıca burası artık A330 ve A350 için geniş gövdeli uçak imkanlarına da sahip bulunuyor. Buradaki üretim tesisi, bu yılın sonuna kadar A321'in son montajını da yapacak. FAL Tianjin, 2021'de A320 ailesinden 53 uçak tamamladı ve teslim etti. Avrupalı uçak üreticisi, A320 ailesinin Tianjin'deki son montaj hattının açılışını 2008 yılında yaptı. Airbus 2021'in sonuna kadar, tesisten A320 serisinden 555 uçağı montajladı ve teslim etti.

Tran Van, "Tianjin, Avrupa dışındaki ilk tesisimiz ve montaj hattımızdır. Dolayısıyla Tianjin'deki FAL, Airbus'ın genel endüstriyel sistemine entegre edilmiştir. Tianjin'e yapacağımız her türlü yatırım, tam bir tedarik zinciri için sonraki adımları tanımlar" diye konuştu. Tran Van, FAL Tianjin'in sorunsuz ve istikrarlı işleyişini çeşitli düzeylerdeki yerel yetkililerin desteğine bağladı. "Genelde havacılığa (sanayisine) çok destek verildi. Hatta dolaylı olarak bundan faydalanıyoruz" diyen Tran Van sözlerini "Daha doğrudan ve daha yerel olarak, gümrük işlemlerini daha hızlı hale getirmeye ve dünya çapındaki lojistikle ilgili tüm bu belirsizlikleri gidermeye yönelik kolaylaştırmalar konusunda birçok destekten de yararlandık" diye sürdürdü. Tran Van, "Gördüğümüz kısa dönemli sorunlardan ve zorluklardan çok fazla etkilenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Gelecek için bazı iyi toparlanmalar ve beklentiler görüyoruz. Odaklanmaya çalıştığımız şey bu" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbus Yetkilisi Çin Pazarı İçin İyimser Konuştu - Son Dakika

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