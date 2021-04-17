Airfel Maestro Smart Premix tam yoğuşmalı kombi yüzde 30 tasarruf sağlıyor - Son Dakika

İklimlendirme sektörüne teknolojik ürünler kazandıran Airfel'in tam yoğuşmalı kombisi Airfel Maestro Smart Premix, hızlı ve kolay bakım avantajı, uzaktan kontrol edilebilen akıllı modlarıyla tüketici ve çevre dostu bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektöründe 2001 yılından beri faaliyet gösteren Airfel, yeni üyesi Airfel Maestro Smart Premix tam yoğuşmalı kombi ile sektöre yeni bir anlayış getiriyor.

Dahili online kontrol ve oda termostatıyla uzaktan kontrol edilebilen akıllı modlara sahip cihaz, ekstra ödeme gerektirmeyen Airfel Scala Digital Termostat ürünle birlikte tüketiciye sunuluyor.

Türk ve Japon mühendislerinin ortak Ar-Ge çalışmasıyla üretilen özel eşanjör ve elektronik karta sahip olan Airfel Maestro Smart Premix, cam paneliyle estetik bir görünüm sergilerken, üstün özellikleriyle dikkati çekiyor. Cihaz, kompakt ölçüleri ve 1: 7 oranındaki geniş modülasyon aralığıyla kendi segmentinde fark yaratarak kullanıcılara önemli ölçüde tasarruf ve konfor sağlıyor.

ErP yönetmeliğine göre, yüzde 94 verimliliğe sahip olan Airfel Maestro Smart Premix, hızlı ve kolay bakım avantajı, kolay anlaşılabilir ve rahat kullanılabilir kumanda paneliyle tüketici ve çevre dostu bir cihaz olarak öne çıkıyor. Konvansiyonel kombilere göre karbon emisyonu düşük olan cihaz çevreyi korurken, yüzde 30 daha tasarruf imkanı tanıyor.

Akıllı telefonlara indirilebilen Airfel aplikasyonu Airfel App, tüm özelliklerin kullanılmasına olanak tanıyor. Bu uygulama cihaz üzerinde haftalık/günlük programlama yapılmasına, evde olup olmama durumuna göre uzaktan kumanda edilebilmesine, dış hava sıcaklığının takip edilmesine, tasarruf miktarının grafik olarak görülmesine ve ayarlanan mesafeye göre otomatik olarak açılıp kapanmasına olanak tanıyor.

Isıtma konforunu artırıyor ve sistem kayıplarını minimize ediyor

Airfel Maestro Smart Premix, 28 kW'da 1: 7 geniş modülasyon aralığı ile de rakiplerinden ayrışıyor. İhtiyaca göre brülör gücünün ayarlanması anlamına gelen bu özellik, cihazın dur/kalk çalışmasını engelleyerek ısıtma konforunu artırıyor ve sistem kayıplarını minimize ediyor. Sistem aynı zamanda ateşleme sırasında ekstradan oluşan zararlı madde emisyonlarını etkisizleştirerek tasarruf sağlıyor.

62 cm yükseklik, 41 cm genişlikteki kompakt yapısı ve estetik görüntüsüyle bulunduğu ortama uyum sağlayan Maestro Smart Premix, frekans kontrollü pompa ve fanı sayesinde tasarruf ve verim avantajı sunuyor.

Geniş baca kullanımına sahip olan Airfel Maestro Smart Premix, 24 kW ve 28 kW kapasite seçeneklerinde dakikada 12 litre ve 14 litre sıcak su vererek konforu en üst düzeye çıkarıyor. Bulunduğu iklim koşuluna göre değişmekle birlikte, ortalama 250 metrekareye kadar olan konut ya da ofislerdeki ısıtma ve sıcak su ihtiyacını tasarruflu bir şekilde sağlıyor.

Airfel, yeni ürünü Airfel Maestro Smart Premix ile "Daima Senden Yana" sloganını hayata geçirmenin gururunu taşıyor.