Son Dakika Haberleri: Airpod'ların Nasıl Casus Mikrofona Dönüştüğünü Anlatan Bir Tweet Viral Oldu

Airpod'ların Nasıl Casus Mikrofona Dönüştüğünü Anlatan Bir Tweet Viral Oldu

1 saat önce

Apple iPhone'un 'Live Listen' özelliğini 'kötü emellerine' alet eden kullanıcılar, kısa sürede 45.000'den fazla tweet atarak bu özelliği viral yaptılar.

Airpod'ların Nasıl Casus Mikrofona Dönüştüğünü Anlatan Bir Tweet Viral Oldu, System.String[]
iPhone'larda bilmediğimiz birçok gizli özellik bulunuyor. Bu gizemli özelliklerden birisi olan 'Live Listen'ı açıklayan bir tweet, 47.000 kezden fazla retweetlendi ve viral haline geldi.

"Eğer AirPod'unuz varsa 'Live Listen (Canlı Dinle)'yi açıp odadaki birisiyle bırakabilirsiniz. Böylece neler hakkında konuştuklarını duyabilirsiniz. Bana daha sonra teşekkür edersiniz."

Bazı insanlar iPhone'un bu özelliğini devre dışı bırakıyor, şöyle ki telefonlarının bu yüzden casus cihaz olarak kullabilabileceğini düşünüyorlar. Tabii Apple'ın bu özelliği telefonlara koyma amacı casusluk için değil. Aslında 'Live Listen' işitme engeli olan insanlar için oluşturulmuş bir özellik.




Engelli insanlar için geliştirilen cihazlar veya yazılımlar giderek artıyor, böyle gelişmeler engelli bireyler için güzel olsa da 'Live Listen' gibi özellikleri kötü amaçları için kullanan insan sayısı da bir o kadar fazla. Bu yüzden eğer çevrenizde herhangi bir AirPod görürseniz dikkatli olmakta fayda var. Nitekim bu yakınlarınızdan birisinin casusluk yaptığı anlamına geliyor olabilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:44 

Apple, Airpod, Teknoloji
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