Son Dakika Haberleri: AirPods 3 gürültüyü engelleyecek
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AirPods 3 gürültüyü engelleyecek

1 saat önce

APPLE'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3 ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı.

AirPods 3 gürültüyü engelleyecek, System.String[]
Apple, Güncel
APPLE'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı AirPods 3 ile ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. AirPods 2 ile kablosuz şarj desteğine kavuşan AirPods'un, 3'üncü nesil versiyonunda suya da dayanıklı bir yapıda olması bekleniyor.

Tasarım olarak bir önceki modelden oldukça farklı olması beklenen kulaklık AirPods 3 ya da AirPods Pro ismin taşıyacak. 2020 yılının ilk aylarında satışa sunulacak olan AirPods 3'ün en dikkat çeken özelliği ise gürültü önleme teknolojisi olacak. Bu teknoloji sayesinde mevcut AirPods'larda yaşanan gürültü sorununun önüne geçilecek.

Ancak bu teknoloji beraberinde yeni bir sorunu da getiriyor. Gürültü önleme teknolojisini kullanacak olan AirPods daha çok güç harcayacak ve bu da bataryanın daha kısa sürede bitmesine neden olacak. AirPods için hayati bir öneme sahip olan batarya ömrünün kısalmasına yol açabilecek gürültü önleme teknolojisini geliştirirken Apple'ın bu engeli nasıl aşacağı ise merakla bekleniyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:48 Kaynak: DHA
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