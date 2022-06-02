AirPods Pro 2'nin tasarımıyla ilgili can sıkan gelişme! - Son Dakika
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AirPods Pro 2'nin tasarımıyla ilgili can sıkan gelişme!

02.06.2022 20:38
AirPods Pro 2'nin tasarımıyla ilgili can sıkan gelişme!

Uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemde olan AirPods Pro 2 hakkında can sıkan yeni bir iddia ortaya atıldı.

Apple, çok yakında AirPods Pro 2'yi tanıtacak. Şimdiye dek ortaya çıkan sızıntılarla tasarımı ve teknik özellikleri büyük ölçüde belli olan ürünle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Eğer söylentiler doğruysa, kulaklığın tasarımıyla ilgili bilinen tüm detaylar geçerliliğini yitirecek.

AirPods Pro 2 tasarımı nasıl olacak?

Bilindiği üzere bugüne dek çıkan sızıntıların ortak noktası kulaklığın selefine göre yenilikçi bir tasarımla geleceği yönündeydi. Ürünün sapsız, yani alt tarafı olmayan bir görünüme sahip olacağı düşünülüyordu. Hatta bu durum, sektördeki güvenilir kaynaklar tarafından da doğrulanmıştı.

AirPods Pro 2'nin tasarımıyla ilgili can sıkan gelişme!

Son ortaya çıkan bilgiler, AirPods Pro 2'nin tasarımı hakkında tüm bildiklerimizi unutturacak cinsten. Zira şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulaklık, selefiyle neredeyse benzer bir görünümlü gelecek. Yani son sızıntı doğruysa, üründe yine saplı bir tasarım karşımıza çıkacak.

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Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre AirPods Pro 2, beklenenin aksine Type-C yerine Lightning girişiyle gelecek. Öte yandan Apple Lossless (ALAC) desteğine sahip olacak. -Kayıpsız ses sıkıştırma teknolojisi-

Kablosuz kulaklıkla ilgili dikkat çeken detaylardan birisi de kasasında hoparlörle gelmesi. Henüz tam belli olmasa da kaybolması durumunda kullanıcıların bulması için ses çıkaracağı iddia ediliyor.

AirPods Pro 2'nin tasarımıyla ilgili can sıkan gelişme!

Bunun dışında cilt algılama sensörlerine sahip olacak. Böylelikle kulakta takılı olduğunu algılayacak ve farklı yüzeylerde müziği durduracak. Selefinde de optik sensörler vardı. Ancak bazı durumlarda yüzeyleri karıştırıyordu. Yeni teknoloji ise insan derisini algılamada daha başarılı olacak.

Kulaklığın tanıtım tarihi ise belli değil. Ancak iddialara göre Vietnam tesislerinde seri üretim başladı ve en geç iPhone 14 serisinin vitrine çıkacağı eylül ayındaki etkinliğe kadar karşımıza çıkacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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