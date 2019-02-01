Son Dakika Haberleri: Airpods'unu Kaybetmekten Korkan Kadın, Kulaklığı Küpeye Çevirdi

Airpods'unu Kaybetmekten Korkan Kadın, Kulaklığı Küpeye Çevirdi

1 saat önce

Ülkemizdeki 1200 TL fiyatıyla dikkat çeken AirPods'unuzu kaybetmek istemiyorsanız, Gabrielle Reilly'nin ilginç küpe yöntemini kullanabilirsiniz.

Airpods'unu Kaybetmekten Korkan Kadın, Kulaklığı Küpeye Çevirdi, System.String[]
ABD'de yaşayan tasarımcı ve makyaj sanatçısı Gabrielle Reilly, AirPods'unu sürekli kaybetmesi sonrasında Twitter'da viral olan bir video paylaştı. AirPods'unu zincirli bir küpeye dönüştüren Reilly, "Tasarımla ilgili ya cidddi eleştiriler geliyor ya da çok zekice olduğunu söylüyorlar." şeklinde konuşuyor.

Videonun dünya çapında yayılması sonrasında tasarladığı küpe için sipariş de almaya başlayan Reilly, bir süredir hiç beklemediği kadar ürün sattığını belirtti.



"AirPods'umu satın aldığımdan beri kaybedeceğim korkusuyla kendimi yiyip bitiriyordum. Küçüklüğümden beri takılarla ve tasarımla ilgili olduğum için aklıma böyle bir fikir geldi. Önce eski bir kolyemi parçalayarak küpe haline getirdim. Daha sonra da AirPods'uma entegre ettim. Son olarak da isim bulmam gerekiyordu. Ben de Airings adını verdim."
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 

Teknoloji
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