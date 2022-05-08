AirTag insanlarda endişeye yol açan yeni bir sorunla gündemde! - Son Dakika
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AirTag insanlarda endişeye yol açan yeni bir sorunla gündemde!

08.05.2022 18:26
AirTag insanlarda endişeye yol açan yeni bir sorunla gündemde!

The Wall Street Journal'ın haberine göre gizli takip olaylarıyla karşımıza çıkan AirTag, şimdi de hayalet bildirim sorunlarıyla gündemde

Apple'ın geçtiğimiz yılki Spring Loaded etkinliğinde kullanıcıların beğenisine sunduğu kayıp eşya bulma cihazı AirTag, son dönemde kullanım amacından büyük ölçüde saptı. Herhangi bir nesnenin tam konumunu bünyesinde barındırdığı UWB çipi ile tespit edebilen cihaz, insan takip etme gibi amaçlarla da kullanılıyor.

Apple'dan AirTag ile istenmeyen takip olaylarına karşın önemli hamleler gelse de son yaşanan gelişmeler, alınan önemlerin pek de işe yaramadığı yönünde. Son olarak cihaz; insanlarda endişeye yol açan yeni bir sorunla karşı karşıya.

Eğlence parkında AirTag şoku! Saatlerce takip edildi

AirTag hayalet bildirimlerle insanları endişelendiriyor

Bilindiği üzere AirTag, Bul ağında yer alan, yakındaki aygıtların algılayabildiği güvenli bir Bluetooth sinyali yayıyor. Bu aygıtlar, AirTag'in konumunu iCloud'a gönderiyor ve bu sayede Bul ağı üzerinden takip edilen cihazın nerede olduğu harita üzerinde tam olarak gösteriliyor. Bozuk para boyutunda olması nedeniyle de kolaylıkla gizlenebiliyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre AirTag, şimdi de yanlış bildirim sorunlarıyla gündemde. Yani kişi hiç takip edilmemesine rağmen, yakınlarda bir AirTag cihazı olduğuna dair sahte bildirimler de alabiliyor. Bu da insanların takip edildikleri hissine kapılarak gereksiz yere endişelenmesine neden oluyor.

Bu sorunun ne kadar yaygın ve ne zamandır var olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak Apple, bunun farkında ve kalıcı bir çözüm için çalışmalara başladı. Bir şirket sözcüsü de sorunun konum servislerini geçici olarak karıştıran Wi-Fi sinyallerinden kaynaklanabileceğini söyledi. Böyle bir durumda da Wi-Fi etkinken konum servislerinin açılıp kapatılmasıyla geçici bir çözüm sağlanabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel anlamda cihazla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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