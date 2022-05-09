AirTag sayesinde çalınan binlerce dolarlık eşya bulundu! - Son Dakika

Apple'ın geçtiğimiz yıl tanıttığı kayıp eşya bulma cihazı AirTag, son zamanlarda kullanım amacından saptı. İnsan takip etme gibi amaçlarla kullanılan cihaz; herhangi bir nesnenin tam konumunu UWB çipiyle tespit edebiliyor. Ancak konsepti göz önüne alındığında kayıp eşya bulma konusunda faydalı bir ürün diyebiliriz.

AirTag insanlarda endişeye yol açan yeni bir sorunla gündemde!

AirTag ile çalınan 10 bin dolarlık eşya bulundu

Son zamanlarda konseptinden çok farklı amaçlarla kullanıldığı haberleriyle gündemden düşmeyen AirTag, bu sefer sevindiren bir gelişmeyle karşımıza çıktı. Takip cihazı, bir fotoğrafçının otomobilinden çalınan 10 bin dolarlık eşyasının bulunmasına yardımcı oldu.

Graham Tait adlı fotoğrafçı, bu ayın başlarında Güney Avustralya'da tatil yaparken, arabasında bulunan ve toplam değeri 10 bin dolar olan dizüstü bilgisayar, Sony kamera, GoPro ve cüzdan gibi değerli eşyalarının çalındığını fark etti.

Bu gibi, yani çalınma ve kaybolma gibi durumlar için birkaç adet AirTag satın alan ve önemli eşyalarının arasına iliştiren Tait, cihazı fark edilmemesi nedeniyle hırsızları eliyle koymuş gibi buldu. Bunun üzerine zaman kaybetmeden polisle iletişime geçen fotoğrafçı çalınan eşyalarını da eksiksiz bir şekilde geri aldı.

Bunun dışında AirTag, şu sıralar yanlış bildirim sorunlarıyla gündemde. Yani kişi hiç takip edilmemesine rağmen, yakınlarda bir AirTag olduğuna dair gerçeği yansıtmayan bildirimler alabiliyor. Bu da insanların takip edildiği hissine kapılarak gereksiz yere endişelenmesine neden oluyor. Tabii bu hissin, son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan istenmeyen takip olaylarından kaynaklandığını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? AirTag hakkındaki görüşleriniz nedir? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.