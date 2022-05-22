AirTag, silahlı bir soyguncunun yakalanmasını sağladı! - Son Dakika
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AirTag, silahlı bir soyguncunun yakalanmasını sağladı!

22.05.2022 00:36
AirTag, silahlı bir soyguncunun yakalanmasını sağladı!

Apple'ın tanıttığı kayıp eşya bulma cihazı AirTag sayesinde polisler, bir soyguncuyu yakaladı. İşte detaylar!

Geçtiğimiz yıl Apple'ın tanıttığı kayıp eşya bulma cihazı AirTag, son zamanlarda amacından farklı şekilde kullanılmasıyla adından söz ettiriyor. Son olarak da bir polisin soyguncuyu yakalamasını sağlamasıyla gündemde yer alıyor. Portland polisi, perşembe günü Apple AirTag yardımıyla silahlı bir soygun şüphelisini tutukladı.

Apple AirTag takılı sırt çantası suçlunun yakalanmasını sağladı

Habere göre Oregon, Portland'da perşembe günü bir mağazada silahlı soygun gerçekleşti. Polis tarafından Justin Johnson olarak tanımlanan adam, mağazadaki bir çalışana silah doğrultarak para talep etti. Kasada hiç para olmadığını fark ettikten sonra elinde bir telefon ve cüzdanla ayrılan şüpheliyi polisler, yakınlardaki bir otele kadar takip etti.

AirTag sayesinde çalınan binlerce dolarlık eşya bulundu!

Sonrasında şüphelinin yangın merdiveninden kaçtığı ortaya çıktı. Ancak, şüpheli oteldeyken yaptığı bir hatayla kendini ele verdi. Oteldeki bir odadan çaldığı sırt çantasının üzerinde yer alan AirTag, yakalanmasına neden oldu.

Şans eseri bir otel misafiri polise, birinin odasına girdiğini ve üzerinde AirTag olan 'farklı bir sırt çantası' da dahil olmak üzere eşyalarının olmadığını belirtti. Polis, şüpheliyi yakalamak için AirTag cihazını kullandı.

AirTag sayesinde polisler şüpheliyi, Kuzey Portland'a kadar takip etti. Günün ilerleyen saatlerinde ise soyguncu tutuklandı. Bu kovalamacın sonunda 39 yaşındaki Johson, ikinci derece soygun ve birinci derece hırsızlıkla suçlandı. Son zamanlarda yanlış bildirim sorunlarıyla da gündeme gelen AirTag'den gelen bu haber, pek çok kullanıcıyı sevindirdi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? AirTag hakkındaki görüşleriniz nedir? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Portland, Polis, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AirTag, silahlı bir soyguncunun yakalanmasını sağladı! - Son Dakika


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