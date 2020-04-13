Aişe nine evinde doktor kontrolünden geçti - Son Dakika
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Aişe nine evinde doktor kontrolünden geçti

11 dakika önce

Muğla'da dört tekerlek taktığı eski bir tahta parçasını elleriyle iterek hareket etmeye çalışan 87 yaşındaki Aişe Kurkmaz, sağlık ekiplerince evinde kontrolden geçirildi.

Aişe nine evinde doktor kontrolünden geçti, System.String[]

Muğla'da dört tekerlek taktığı eski bir tahta parçasını elleriyle iterek hareket etmeye çalışan 87 yaşındaki Aişe Kurkmaz, sağlık ekiplerince evinde kontrolden geçirildi.

Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan ve 15 yıl önce geçirdiği hastalık sonrası yürüyemez hale gelen Kurkmaz, evini paylaştığı 2 kedi ve köpeğiyle zorlu bir yaşam sürüyor.

Devlet yetkililerinin ve yardımseverlerin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdüren Kurkmaz için İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Birimi yetkilileri geldi.

Görevliler geldiğinde bahçede olan Aişe nine, muayene olmak için evin önündeki beton zemine, köşelerine tekerlek taktırdığı kare şeklindeki tahta yardımıyla gelebildi.

Tansiyonu, nabzı ve ateşi ölçülen, gerekli kontrolleri yapılan Aişe ninenin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Aişe ninenin evi temizlenerek dezenfekte edildi.

Yaşlı kadına giysi ve gıda yardımı

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Cem Kaytan ve Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz de yaşlı kadını ziyaret ederek gıda ve giysi yardımında bulundu.

Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aişe ninenin durumundan haberdar oldukları günden beri gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

AA'nın yaptığı haberin ardından devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini belirten Gürbüz, "Bugün de İl Sağlık Müdürümüz İskender Gencer'in talimatıyla Evde Sağlık Hizmeti ekibi gelerek teyzemizin genel sağlık kontrolünü yaptı. Durumu iyi ama uzmanlar koronavirüsle mücadele çalışmaları sonrası ortopediye gitmesi gerektiğini söylediler." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli doktor Hayriye Nuray Kumral ise yaşlı kadının bakıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Aişe Kurkmaz, kendisini ziyarete gelenlere dua ederek teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:24 Kaynak: AA

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