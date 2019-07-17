Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da
6 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geride kalan sezonun ardından sözleşmesi sona eren Faslı futbolcu İsmail Aissati ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:38 Kaynak: AA
Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor
, geride kalan sezonun ardından sözleşmesi sona eren Faslı futbolcu İsmail Aissati
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e tekrar yükselen Denizli ekibi, sezon sonu sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Aissati ile yeniden anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen törende Aissati 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin
'in katıldığı imza töreninde ayrıca, dün transfer edilen 25 yaşındaki Malili futbolcu Hadi Sacko da kendini 2 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı.
Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi