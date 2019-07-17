Son Dakika Haberleri: Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da
Son Dakika Spor Haber

Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geride kalan sezonun ardından sözleşmesi sona eren Faslı futbolcu İsmail Aissati ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, geride kalan sezonun ardından sözleşmesi sona eren Faslı futbolcu İsmail Aissati ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Süper Lig'e tekrar yükselen Denizli ekibi, sezon sonu sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki Aissati ile yeniden anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen törende Aissati 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in katıldığı imza töreninde ayrıca, dün transfer edilen 25 yaşındaki Malili futbolcu Hadi Sacko da kendini 2 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı.
Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 02:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aissati 2 yıl daha Denizlispor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]