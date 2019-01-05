Son Dakika Haberleri: Ait Olduğum Yerdeyim"

Ait Olduğum Yerdeyim"

1 saat önce

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli kulübe transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ait Olduğum Yerdeyim
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertli kulübe transfer olarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Sarı-lacivertli oyuncu, Fenerbahçe Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hayallerimin peşinden geldim. Hayalini kurduğum, ait olduğum yerdeyim." dedi.

Sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayan 26 yaşındaki stoper, "Yarından itibaren takımla olacağım. Çok çalışacağım, çok mücadele edeceğim. İkinci yarıda takımımızı, camiamızı en iyi yerlere getirme adına sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Puyol ve Marcelo'ya benzetilmesiyle ilgili yorumlara değinen Sadık, şu görüşleri paylaştı:

"Bu benzetmeler çok güzel. Bu benzetmelere sadece tarzımla değil, saha içerisindeki duruşumla, mücadelemle, sahada gösterdiğim performansla da layık olmaya çalışıyorum. Son bir haftada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi gösterdiler. Destek mesajları aldım. Bu konuda onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün Fenerbahçe bayrağı altındayım. Çok mutluyum. Açıkçası duygularımı tarif edemiyorum. İnşallah bu formaya, bu camiaya, bu armaya layık olabilirim. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kimsenin bundan şüphesi olmasın."

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Sadık gibi ailesinin de Fenerbahçeli olduğuna dikkati çekerek, "Futbol romantizminin, Fenerbahçe'nin romantizmine uyumlu bir transfer oldu. Bu kadar profesyonelleşen ve endüstrileşen bu ortamda bu kadar yürekten Fenerbahçeli bir sporcu bulduğumuz ve aramıza kattığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:42 Kaynak: AA

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe, Spor
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