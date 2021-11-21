Aizanoi Antik Kenti evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu - Son Dakika

Aizanoi Antik Kenti evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da, özel günlerini farklı karelerle ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda gelin ve damat, fotoğraf çektirmek için, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yar alan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'ne akın ediyor.

Düğün töreni için gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftler, kuaför ve makyaj işlemi sonrası soluğu Aizanoi Antik Kenti'nde alıyor.

Dünyada arkeolojik zenginlik bakımından başta gelen yerlerden olan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, yerli turistler için farklı şekilde değerlendiriliyor. Tarihi mekanları görmek için bir çok insanın uzak ülkelerden geldiği Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, çiftlerin de düğün fotoğrafları için adeta vazgeçilmezleri oldu.

Kütahya il merkezi ilçelerinin yanı sıra, çevre illerden de binlerce yıllık tarihe sahip Aizanoi Antik Kenti'ne gelen çiftler, tarihi teneffüs etmenin mutluluğunu da yaşıyor.

Binlerce yıllık sütunların, Antik Tiyatro'nun ve Zeus Tapınağı'nın önünde ve içinde romantik pozlarını veren çiftler, renkli bir düğün albümüne kavuşuyor.

Düğün fotoğraflarını çektirmek için Aizanoi Antik Kenti'ne gelen Emel-Ömer Bayraktan çifti, düğün hatırası için Çavdarhisar'daki tarihi mekanı tercih ettiklerini ifade ettiler.

Sonbaharın son günlerinde yeni evlenen çiftlerin uğrak yeri haline gelen Aizanoi Antik Kenti, İHA tarafından havadan da görüntülendi.