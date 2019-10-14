Son Dakika Haberleri: Aizanoi Antik Kenti gelin ve damat adaylarının gözdesi
Son Dakika Yaşam Aizanoi Antik Kenti gelin ve damat adaylarının gözdesi

Aizanoi Antik Kenti gelin ve damat adaylarının gözdesi

29 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ne gelin ve damat adayları, fotoğraf çektirmek için akın ediyor.

Aizanoi Antik Kenti gelin ve damat adaylarının gözdesi, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ne gelin ve damat adayları, fotoğraf çektirmek için akın ediyor.


15 yıldır Görsel güzellikleriyle Dünya'nın sayılı yerlerinden olan Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti, yerli turistler için farklı şekilde değerlendiriliyor. Görmek için birçok insanın uzak ülkelerden geldiği Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'ni, düğün fotoğrafları için stüdyo olarak kullanan çift sayısı giderek artıyor. İl merkezinden ve çevre ilçelerin yanı sıra, çevre illerden de binlerce yıllık tarihe sahip Aizonai Antik Kenti'ne düğün fotoğraf çekimi için gelen çiftler oluyor.


Son dönemde Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nde yılda 100 civarı çiftin özel albüm çekimini yaptığını belirten Kütahya'lı 15 yıldır profesyonel fotoğrafçılık yapan İsmail Yıldızhan, "Bugün Sefa ve Fatmanur çiftimizin çekimini yapıyoruz. Düğün töreni için gelinlik ve damatlıklarını giyen çiftimiz, kuaför ve makyaj işlemi sonrası soluğu Aizanoi Antik Kentinde aldı. Binlerce yıllık sütunların, Antik Tiyatro'nun ve Zeus Tapınağı'nın önünde ve içinde romantik pozlarını veren çiftimiz, renkli bir düğün albümüne kavuşuyor. Böylesine güzel ve doğal bir mekanda çekim yapmak bizi de mutlu ediyor. Son dönemde basında Aizanoi Antik Kenti'nin çok sık yer alması ve görsellerin beğenilmesi bizde talep oluşmasına neden oluyor. Bizde dış çekimlerimizde çiftlerimize Aizanoi Antik Kenti'ni öneriyoruz ve getiriyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Kütahya, Aizonai, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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