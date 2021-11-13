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AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU - Son Dakika

AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU

13.11.2021 12:08

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin 'Agora' olarak adlandırılan bölümünde yürütülen kazı çalışmalarında, 1800 yıllık geçmişe sahip, biri kemik işleme atölyesi olarak kullanılan toplam 4 dükkan ortaya çıkarıldı.

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin 'Agora' olarak adlandırılan bölümünde yürütülen kazı çalışmalarında, 1800 yıllık geçmişe sahip, biri kemik işleme atölyesi olarak kullanılan toplam 4 dükkan ortaya çıkarıldı. Atölye ve dükkan içinde ise büyükbaş kemiklerinden yapılmış çok sayıda kandil, saç iğnesi ve kaşık bulundu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde, Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nce 120 kişiyle yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi M.Ö. 3000'li yıllara dayanan ve bünyesindeki tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ile Agora gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğu düşünülen 'Aizanoi'nin çarşısı' olarak tabir edilen Agora'daki çalışmalarda 4 dükkan ortaya çıkarıldı. Tarihe ışık tutacak çok sayıda kandil, saç iğnesi ve kaşık gibi esere rastlanıldı.

'HEM ATÖLYE HEM DE DÜKKAN OLARAK KULLANILIYORDU'

Agora'daki kazılar hakkında bilgiler veren Kazı Koordinatörü Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, buldukları dükkanların içinde hayvan kemiklerinden işlenmiş ve işlenmeye hazır kaşık ve saç iğnelerine rastladıklarını belirterek, Mermer kaplı avluyu açığa çıkardık. Avlu ve sütunlu galerinin arka kısmında bulunan dönemin dükkanlarına ve önemli buluntulara rastladık. 4 dükkanın kazısını tamamladık. Dükkanlardan 2 tanesinin faaliyet alanıyla ilgili tespitlerde bulunduk. Dükkanların birinde binlerce sayıda büyükbaş hayvan kemiği bulduk. Kemiklerin bir kısmı ham madde bir kısmı işlenmeye başlanmış ve yarım kalmış. Bir kısmı da işlenmesi tamamlanmış vaziyetteydi. Eser olarak tabir edebileceğimiz örnekler arasında çeşitli kaşıklar, saç iğneleri gibi buluntular söz konusu. Bu buluntulardan hareketle dükkanlardan bir tanesinin kemik atölyesi ve kemik eserlerin satıldığı, çift işlevli bir dükkan olarak kullanıldığını söyleyebilirim diye konuştu.

'DÜKKANLARIN NE İŞLEVLE KULLANILDIĞINI TESPİT ETMEK BÜYÜK ŞANS'

Ortaya çıkarılan bir dükkan içinde de antik dönemin aydınlanma gereçlerinin başında gelen çok sayıda kandile ulaştıklarını kaydeden Coşkun, 'Diğer dükkanın kazısında ise yoğun olarak sağlam ve kırık vaziyette 40'tan fazla kandil bulduk. Pişmiş topraklardan yapılmışlar. Bir kısmının da kullanılmış olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu da bize sadece kandil değil kandilin içerisinde yakılan kandil yağının da satıldığını düşündürüyor. Çeşitli arkeolojik kazılarda Agora'ların dükkanları tespit edilebiliyor ama genellikle ne işlevle kullanıldığı belirlenemiyor. Çünkü aradan geçen binlerce yıl esnasında dükkanın hangi amaçla kullanıldığını bize gösteren veriler ortadan yok olabiliyor. Dolayısıyla Aizanoi Agora'sındaki bu dükkanların ne işlevle kullanıldığını tespit edebilmemiz oldukça büyük bir şanstı dedi.

AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU
AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU

Dumlupınar Üniversitesi, Çavdarhisar, Atölye, kandil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AİZANOİ ANTİK KENTİ'NDE 1800 YILLIK KANDİL, SAÇ İĞNESİ VE KAŞIK BULUNDU - Son Dakika
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