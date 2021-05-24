Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor - Son Dakika

Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor

24.05.2021 11:36

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağına ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırılacak.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağına ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak nitelendirilen Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen ve il merkezine 50 kilometre uzaklıkta yer alan antik kente her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist geliyor.

Kazı ve restorasyon çalışmalarına hız verilerek bölgeye daha fazla turist çekilmesi hedefleniyor.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, Aizanoi'nin yaklaşık 5 bin yıllık geçmişi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeri olduğunu hatırlattı.

Antik kentin UNESCO'nun kalıcı listesine alınmasını hedeflediklerini belirten Çelik, "Aizanoi'de 11 yıldan beri Türk arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaları hızlandırarak burayı bir an önce hem ülkemize hem de dünyaya kültürel miras olarak sunmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Çelik, hava şartlarının düzelmesiyle, bölgeden geçen Penkalas Çayı ile ilgili projenin yanı sıra stadyum ve tiyatronun restorasyonuna devam edildiğini anlattı.

"Eski evlerimizin restorasyonu için projeler tamamlanacak"

Aizanoi'de yapılması planlanan çalışmalara değinen Çelik, şu bilgileri paylaştı:

"İlk başta Zeus Tapınağının ön kısmındaki agorada (çarşı) kazı çalışmaları yürütülecek. Çevredeki kültürel miras olan eski evlerimizin restorasyonu için projeler tamamlanacak. Penkalas Çayı'nın her iki tarafındaki antik döneme ait rıhtım duvarlarının restorasyonu büyük bir hızla devam edecek. O dönemin ruhuna uygun olarak kentin ambiyansına katkı sunacak şekilde suyun iki köprü arasında birikimi sağlanacak. İnşallah bu çalışmalar bu yıl içinde tamamlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bizlere vereceği destekle bu yılın her günü, her saatinde buranın insanlarla buluşmasının çabası içinde olacağız."

Vali Çelik, öncelikli hedeflerinin stadyum ve tiyatroda zamanla yerinden oynayan taşların yerlerine oturtularak antik dönemdeki görünümüne kavuşturulması olduğunu vurguladı.

Çalışmalara İl Özel İdaresinin büyük katkılar sağladığını aktaran Çelik, "Aynı zamanda stadyum ve tiyatrodaki kazıların ardından restorasyon projesi çalışmasını hızlandırarak yıl sonuna ihaleye çıkarmayı planlıyoruz. Burası çok değerli bir hazine." diye konuştu.

Kazılar 51 yıl önce başladı

Aizanoi'de, Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, ticaret borsası yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış 5 köprü, iki agora (çarşı), gymnasium (spor faaliyetlerinin yapıldığı alan), Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller (mezarlık), antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.

Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Bölgede 1970 yılından itibaren Alman arkeologlar tarafından bölgede yürütülen kazı çalışmalarını, 2010-2020 yıllarında Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü sürdürdü. Kazılar bu yıl Kütahya Müze Müdürlüğüne devredildi.

Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor
Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor
Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor
Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor
Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor

Kütahya, turist, Efes, Zeus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de         
12:24
Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı         
12:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 12:41:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aizanoi Antik Kenti'nde hızlandırılacak projelerle daha fazla turist hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement