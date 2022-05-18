Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı

18.05.2022 15:34

Kütahya'da tenis sporuna dikkati çekmek ve kentin tarihi alanlarının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası ve fotoğraf çekme yarışması düzenlendi.

Kütahya'da tenis sporuna dikkati çekmek ve kentin tarihi alanlarının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası ve fotoğraf çekme yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Mert Kaya'nın hazırladığı proje ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamındaki turnuvaya farklı yaş gruplarından yaklaşık 50 sporcu katıldı.

Turnuvada sporcular bir taraftan tenis oynarken diğer yandan da en güzel kareleri çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Etkinlik sonunda derece alan sporculara madalya ve kupaları Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ile birim müdürleri tarafından verildi.

Can, AA muhabirine, turnuvaya ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Spor branşlarına dikkati çekmek ve tarihi alanların da tanıtımına katkı sunmak için hazırlanan projeyi desteklediklerini belirten Can, şöyle konuştu:

"Kütahya'mızda gezilip görülmesi gereken önemli yerler, alanlar var. Biz de bu etkinlikle hem buraların bilinirliğini artıralım hem de tenis sporunu halkımıza anlatalım istedik. Bu hafta aynı zamanda Gençlik ve Spor Haftası. Etkinliğimizi bu kapsama alarak gençlik haftasını da dolu dolu yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde de projemizi farklı tarihi alanlarda uygulamaya devam edeceğiz."

Antrenör Kaya ise turnuvada çekilen fotoğrafların yarışma kapsamında değerlendirilerek ödüllendirileceğini ve sergileneceğini aktardı.

Raketi çevirerek üzerinde en çok topu tutma yarışmasının da yapıldığı turnuva, tarihi alanların gezilmesi ile sona erdi.

Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı
Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı
Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı
Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı
Aizanoi Antik Kenti'nde sokak tenisi turnuvası yapıldı

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Kaynak: AA

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