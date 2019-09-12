Son Dakika Haberleri: Aizanoi Antik Kenti'ne 1 milyon 500 bin TL destek
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Aizanoi Antik Kenti'ne 1 milyon 500 bin TL destek

1 saat önce

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kent Kazı Projesine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinden destek geldi.

Aizanoi Antik Kenti'ne 1 milyon 500 bin TL destek, System.String[]

Dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan Aizanoi Antik Kent Kazı Projesine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinden destek geldi.


2019 yılı kazı başkanlığını Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Elif Özer'in yürüttüğü, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden biri olan, iki bin yıl önce yapılmış olmasına rağmen dünyanın en sağlam ayakta kalabilmiş Zeus tapınağı, dünyanın bilinen en eski ticaret borsası, stadyum, yirmi bin kişilik tiyatro, hamam ve daha fazlasını bünyesinde barındıran Aizanoi Antik Kenti Kazı Projesine Kültür ve Turizm Bakanlığından 1 milyon TL ve Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinden 500 bin TL destek geldi.


Proje ile Penkalas Çayı'nın hem bilimsel açıdan incelenmesi hem de antik dönemdeki gibi kayıklar yüzdürülerek nehrin yeniden kullanım görmesi sağlanmış olacak. Ayrıca çayın etrafında yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında yürüyüş yolları, sergi alanları ve kafeteryalar kent ile nehir arasındaki ilişkiyi yeniden canlandıracak ve bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak. Proje, Özer başkanlığında ve farklı bilim dallarından oluşan uzman bir ekibin katkılarıyla 2019 yılı için Aralık ayının sonuna kadar sürdürülecek. - DENİZLİ

Kütahya Valiliği, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:14 Kaynak: İHA
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