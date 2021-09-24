Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, gerçekleştirilecek projelerle Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nin gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılacağını söyledi.

Çelik, Zeus Tapınağı alanında "Antik dünyanın ilkler kenti Aizanoi yeniden doğuyor" adlı projenin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kentin Türkiye'nin önemli kültürel değerleri arasında olduğunu belirtti.

Antik kentin insanlığın kültürel mirası olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Çelik, "Bulunduğumuz alanın en temel dinamiği antik kent tanımlamasının ötesinde, bir kültürel mirasa dönüşmüş birikimleri de kendi üzerinde barındırıyor olmasıdır. Aizanoi, insanlığın kültürel mirası şeklinde tanımlanabilir bir yaşam alanı." dedi.

Çelik, antik kentte Roma, Bizans, Çavdar Tatarları, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet döneminin izlerinin tamamını bir arada görme şansının bulunduğunu aktardı.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz da ajansın desteğiyle hayata geçilecek projeyi tanıttı.

Etkinlik kapsamında Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, ticaret borsası yapısı ve sütunlu cadde gezildi.