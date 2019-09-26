Aizanoi'de Roma hamamı kalıntıları ortaya çıkarıldı

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi'de süren kazılarda kalıntıları gün ışığına çıkarılan hamamın soğuk, ılık ve sıcak olmak üzere üç bölümden oluştuğu tespit edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen Aizanoi Antik Kenti'nde 2011'den bu yana Halk Yatırım sponsorluğunda kazı ve alan araştırmaları yürütülüyor.

Aizanoi Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Zerrin Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il merkezine 48 kilometre uzaklıktaki bölgede daha önce Alman arkeologların yaptığı kazıların, restorasyonu da kapsayacak şekilde 2011'den itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla çeşitli üniversitelerde görevli Türk arkeolog ve uzmanlar tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

Alman arkeologların yarım bıraktığı hamam kazısını kendilerinin tamamladığını belirten Erdinç, "O dönemki hamamların günümüzün hamamları ile benzer olduğunu gördük. Hamamda çanak, çömlek gibi çok fazla kap yok. Sadece düşürülen sikkelerle karşılaşabiliyorsunuz." dedi.

Erdinç, ortaya çıkarılan hamamın milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar faaliyetini sürdürdüğünü aktardı.

Ortaya çıkarılan kalıntılarından hamamın soğuk, ılık ve sıcak bölümlerden oluştuğunu belirlediklerini anlatan Erdinç, şöyle devam etti:

"Bu seneki çalışmalarımızda bir soğuk su havuzunu ortaya çıkardık. Yaklaşık 1 metre derinliğinde, 18 metre uzunluğunda bu havuz, yüzmekten daha çok dinlenme amaçlı yapılan bir havuz. Hamama giyinme-soyunma bölümünden giriyorsunuz. Eşyaları bıraktıktan sonra soğuk bölüme geçiyorsunuz. Daha sonra ılık bölüm, sonrasında ise sıcak bölüme geçiyorsunuz. Günümüzde olduğu gibi hamamlarda buhar odaları, masaj bölümleri bulunuyor."

Erdinç, elde edilen bulgulara göre antik çağda hamamların sosyal alanlar olarak da kullanıldığına dikkati çekti.

Bu yapıların yıkanma dışındaki işlevlerine değinen Erdinç, "Romalılar günün tamamını hamamda geçirebiliyorlar. Yıkanıyorlar, yemek yiyorlar, günlük aktivitelerini, sporlarını yapıyorlar. Hamamlara erkekler ve kadınlar ayrı saatlerde giriş yapıyorlar. Özellikle zengin Romalılar hizmet etmeleri için hamamlara köleleriyle gidiyorlar." diye konuştu.