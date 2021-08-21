AİZANOİ KISA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

KÜTAHYA Valiliği öncülüğünde, Aizanoi Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (ASİFSAD) tarafından düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin galası, Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapıldı. Galada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'nin gala gecesine Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, finale kalan filmlerin gösterimiyle başladı. Ardından Zeus Tapınağı önünde kurulan alanda şef Musa Göçmen'in yönettiği orkestra 'Senforock' konseri verdi. Katılımcıların unutulmayacak anlar yaşadığı konserin ardından ödül törenine geçildi.

Yurt içi ve yurt dışından 3 bin 112 kısa filmin katıldığı yarışmada, yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan 17 kısa film arasından, en iyi kurmaca kategorisinde Abdullah Şahin'in 'Hem Nefes' isimli filmi ödüle layık görüldü. En iyi yerli belgesel kategorisinde Fatih Ertekin'in 'Yaylacı', en iyi yabancı kısa film kategorisinde Khalil Felıgha'nın '2030', en iyi yabancı belgesel kategorisinde Ilır Kabashı'nın 'Survıval and School' isimli kısa filmi birinci oldu. Ahmet Uluçay ödülünü ise, 'Güzel Havalar' isimli kısa filmi ile Okan Akgün aldı.