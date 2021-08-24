Aizanoi Kısa Film Festivali'ne katılan yapımcı ve yönetmenlerden, ünlü yönetmen Ahmet Uluçay'ın kabrine ziyaret - Son Dakika

Aizanoi Kısa Film Festivali'ne katılan yapımcı ve yönetmenlerden, ünlü yönetmen Ahmet Uluçay'ın kabrine ziyaret

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği öncülüğünde düzenlenen Aizanoi Kısa Film Festivali'ne katılan yapımcı ve yönetmenler, "Karpuz kabuğundan gemiler yapmak" filmi ile dünya sinemalarında yer edinen Tavşanlılı merhum yönetmen Ahmet Uluçay'ın Tepecik beldesindeki evini ve kabrini ziyaret etti. Ünlü yönetmen Ahmet Uluçay'ın evinde ilçeye gelen misafirleri eşi ve oğlu İdris karşıladı.

Senarist yönetmen ve film jüri üyelerinden Kayıhan Başoğlu " Kütahya'nın ilk kısa film festivaline geldik. Hem jüride yer aldık. Dünyanın bir çok yerinden oldukça fazla sayıda film müracaatı oldu. Bizi çok şaşırtan başarılı filmlerle karşılaştık. Bu festivale katılmaktan oldukça gurur duyduk. " diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Aizanoi Kısa Film Festivali Belgesel dalında "Duende" adlı kısa filmi ile derece alan genç yönetmen Mevlüt Karabulut, " Aizanoi film festivalinde finalist olarak katıldım. Yarışmada ikinci oldum.Ahmet Uluçay Kütahya'nın hem film yönetmeni hem iyi bir insan olarak, hem kabrini hem de evini yaşadığı yeri görmek, hem de tekrar anımsamak için İstanbul' dan buraya geldik. " cümleleri ile duygularını ifade etti.

Film Festivaline Antalya'dan katılan Mahmut Taş, "Antalya'dan katıldık yarışmaya. Asıl mesleğim inşaat mühendisliği. Ancak 5 seneden beri kısa metraj filmler çekiyorum. Bu üçüncü sinema filmim. Bu son filmimde iklim değişikliğine vurgu yapmak istedik. Değerli jüri üyeleri yönetim sağ olsunlar filmimizi çok değerli gördüler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladılar. Çok güzel bir organizasyon yaptılar. Filmimde başrol oyuncusu kızım Azra Taş, sinemayı çok seviyor kendisi" dedi.

Yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç ise, Ahmet Uluçay'ın kabri başında yapılan duadan sonra yaptığı konuşmada, "Burada yatmakta olan şahıs çok kıymetli bir sinemacıdır. Anadolu'nun bir ocağından çıkıpta dünya sinemasının Anadolu sinemasını istiklali için bağımsızlığı için irfan için bir takım şeyler için bir mücadele içinde olması, ömrünü bu yola vakfederek kendinden sonra gelecek olan bütün gençlere, genç yönetmenlere ve sinemacılara örnek olması çok büyük bir önderliktir. Çok şükür bağımsızlık savaşımızın başlatıldığı bu topraklarda sinema için değerli ulusal bağımsızlık savaşı sayılabilecek bir mücadeleyi başlatmış olan bir yiğit kişimizdir. Bir Anadolu müslümanıdır. Sinemamızda eksik olan şeyi Ahmet Uluçay'da bulduk. Sinemamızda ne eksikti ? Anadolu eksikti. Tek bir filmle de olsa bunu dünyaya büyük ve gür bir sesle çağlayan olarak aksettirmiş bir sinemacıdır. Bundan sonraki sinemacılarımıza bize diretilen bize güdümlü olarak zorlatılan tahakküm edilen sinemanın dışında Anadolu'nun da hür orijinal ve kendi yatağında akan çağlaya olarak örnektir. O açıdan biz sinemacıların muhtaç olduğu bir şeyi de bize Anadolu'dan Ahmet Uluçay göstermiştir. Çok büyük sorumluluklar yüklenerek gayretler sarf ederek inşallah onu mahcup etmeyeceğiz" diyerek duygularını dile getirdi.

Tavşanlı esnafından Tahsin Kiriş ; Uluçay'ın yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Gelen katılımcılara Uluçay'la olan anılarını anlattı.

Tepecik beldesinde Ahmet Uluçay'ın evini ve kabrini ziyaret eden yönetmen ve senaristler, daha sonra yöre lezzetlerinden oluşan yemeklerden, dondurma ve kaymak gibi ikramların ardından ilçeden ayrıldı.