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Aizanoi yeniden doğuyor - Son Dakika

Aizanoi yeniden doğuyor

26.09.2021 11:30

- Aizanoi yeniden doğuyor Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Aizanoi Antik Kenti'nin tüm dünyayla buluşturacak çalışmalarda ilk adım atıldı.

- Aizanoi yeniden doğuyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Aizanoi Antik Kenti'nin tüm dünyayla buluşturacak çalışmalarda ilk adım atıldı. 'Antik Dünyanın İlkler Kenti Aizanoi Yeniden Doğuyor' projesiyle Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı aydınlatılacak; tarihi dokuya "uygun yürüyüş yolları, wi-fi sistemi ve yenilenmiş elektrik altyapısıyla Aizanoi daha fazla turist çekecek. Vali Ali Çelik, Büyük bir birliktelikle bize ait olan bu değeri tüm insanlıkla buluşturup geleceğe taşıyacağız" dedi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde hazırlanan 5 milyon TL bütçeli "Antik Dünyanın İlkler Kenti Aizanoi Yeniden Doğuyor" projesinin açılış töreni Kütahya Valisi Ali Çelik ile paydaş kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Daha sonra kürsüye Vali Ali Çelik geldi. Projeye emek veren, katkı sunan herkese teşekkür eden Vali Ali Çelik, Aizanoi Antik Kenti'nin görkemli ve ihtişamlı yapılarını, farklı kültürel değerlerini tüm dünyayla buluşturacak çalışmalarda ilk adımın atılmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

"Büyük bir birliktelikle bize ait olan bu değeri yarınlara aktarma gayretindeyiz"

Aizanoi Antik Kenti'ni diğer antik kentlerden farklı ve özel kılan değerlerine dikkat çeken Vali Ali Çelik, "En temel husus burada yaşamın hiç sona ermemiş olması. Aizanoi; Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Germiyanoğulları'na, Osmanlı'dan Cumhuriyetimize kadar farklı kültürel değerleri bir arada görme şansı sunuyor. Bu kültürel birlikteliğin oluşturduğu sinerjiyle sunumunun gerçekleştirilmesi apayrı bir farklılık ve farkındalık oluşturacak. Zeus Tapınağı'nın ambiyansıyla beraber farklı kültürel değerlerin iç içe geçmişliği bize büyük bir umut ve güç veriyor. Büyük bir birliktelikle bize ait olan bu değeri yarınlara aktarma gayretindeyiz. Hep birlikte yapacağımız projelerle bugünü iyi planlayıp yarına bu kültürel zenginliğin iyi anlatmak, sahiplenme duygusunu büyütmek bütün paydaşların en temel sorumluluğu. Destekleriniz için teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çelik tarafından projeye katkı sunan paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.

Plaket takdiminin ardından Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Zeybek Alayı Yelek Koleksiyonu" ile Solo Halk Dansları Yarışması Türkiye birincisi Yusuf Türkel zeybek gösterisi sunuldu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın ilk borsası ve en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'nin bilinirliğini artırarak daha fazla turist çekmek için hazırlanan proje Kütahya İl Özel İdaresi, Çavdarhisar Kaymakamlığı, Zafer Kalkınma Ajansı, Çavdarhisar Belediyesi, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Telekom ile Türkiye Seyahat İşletmecileri Birliği destekleriyle hayata geçirilecek.

Aizanoi yeniden doğuyor
Aizanoi yeniden doğuyor
Aizanoi yeniden doğuyor
Aizanoi yeniden doğuyor

Zeus Tapınağı, Çavdarhisar, Kütahya, turist, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aizanoi yeniden doğuyor - Son Dakika


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