Son Dakika Haberleri: Aizonai Antik Kenti'nde Çevre Düzenlemesi

Aizonai Antik Kenti'nde Çevre Düzenlemesi

41 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ve Dünyanın ilk Borsası'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ni güzelliştirme çalışmaları devam ediyor.

Aizonai Antik Kenti'nde Çevre Düzenlemesi, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ve Dünyanın ilk Borsası'na ev sahipliği yapan Aizanoi Antik Kenti'ni güzelliştirme çalışmaları devam ediyor.

Antik kentteki geçmiş yaşamın canlandırılması ve bölgeye yerli ve yabancı turist akışının sağlanması için bazı projelerin hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Halil Başer, "Çevre düzenlemeleri kapsamında Borsa yanındaki köprümüzü hem genişlettik, hem büyük sorun olan yüksekliğini yol seviyesine indirerek vatandaşlarımızın rahatlıkla geçebileceği hale getirdik. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:44 Kaynak: İHA

Çavdarhisar, Kütahya, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da Fuhuş Operasyonu Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı! Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 11:25:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aizonai Antik Kenti'nde Çevre Düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]