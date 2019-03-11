Aizonai Antik Kenti'ne Bisiklet Yolu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti ve çevresinde, bisiklet yolu yapılacağı belirtildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti ve çevresinde, bisiklet yolu yapılacağı belirtildi.



Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, "İlçemizin Kütahya tarafından girişinden başlayarak TOKİ konutları ve Aizonai Antik Kentini de içine alan bisiklet yolu çalışmaları için çalışmalara başladık.Bisiklet yolumuzun yapımı için Bakanlık ve İlbank temsilcileri ile yer tespit çalışmasını yaptık. En kısa zamanda yapımına başlanacak bisiklet yolumuz şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak

Hastalığı Yüzünden 200 Erkekle Birlikte Olan Kadın, İngiltere'de Gündem Oldu!

Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti

YSK'nın Paylaştığı Örnek Pusulalarda MHP'nin Adı Yok