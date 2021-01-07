Ajan rolüne bürünüp sokakta şaka yapan gençler sivil polise rast geldi - Son Dakika

Sultanbeyli'de sokakta rastgele durdurdukları kişilere ajan rolü ile şaka yapmaya çalışan gençler sivil polis şaka yapınca şaşkına döndü. Sivil polis gençlere nasihat ederek, kimlik kontrolü yaptı.

Sultanbeyli'de iki genç, sosyal deney amacı ile kamera şakası yapmak için hazırlık yaptı. Kendilerini "gizli ajan" olarak lanse etmeye çalışa gençlere, insanları trolleyerek, suçlu olarak göstermeye çalışacaktı. Gençler, cadde üzerinde bekleyen bir şahsın yanına geldi. Ekipten biri telefonla konuşma numarası ile yanına geldikleri adamın eşkâlini tarif etti.

"Sniper bekliyor!"

Şahıs, "Sniper da bekliyor. Benim konuşmaya çalışıyor." gibi sözler sarf etti. Bunun üzerine yanına gelen kişilerden şüphelenen şahıs, "Hayırdır!" diye sordu. Telefonla konuşan genç, şahsa ismini sorarak, telefondaki sözde kişiye bildirdi ve "Şahsa biz olayı açıklayacağız. Kızınızın adını da söyleyeceğiz." dedi. Bunun üzerine iyice meraklanan şahıs, "Hayırdır ne kızı, neyin peşindesiniz?" diye sordu.

Genç adam, şahsa, "Özge adında bir kız tanıyor musunuz?" diye sorunca şahıs, "Tanıyorum ya da tanımıyorum, bundan size ne? Farz edelim tanıyorum!" diye cevap verdi.

Polis kimliği gören gençler şaşkına döndü

Bunun üzerine genç, "Bizimle beraber gelir misin?" deyince şahıs cüzdanını çıkararak polis kimliğini gösterdi. Polis kimliğini gören gençler şaşkına dönerek, "Abi biz kamera şakası çekiyoruz." diyerek kamerayı gösterdiler. Polis, gençlere, "Oğlum siz her geleni çeviriyor musunuz?" dedi.

Polis daha sonra gençlere nasihat ederek, kimlik kontrolü yaptı.