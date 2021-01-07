Ajan rolüne bürünüp sokakta şaka yapan gençler sivil polise rast geldi - Son Dakika

Ajan rolüne bürünüp sokakta şaka yapan gençler sivil polise rast geldi

07.01.2021 12:26

Sultanbeyli'de sokakta rastgele durdurdukları kişilere ajan rolü ile şaka yapmaya çalışan gençler, sivil polis şaka yapınca şaşkına döndü. Sivil polis gençlere nasihat ederek, kimlik kontrolü yaptı.

Sultanbeyli'de sokakta rastgele durdurdukları kişilere ajan rolü ile şaka yapmaya çalışan gençler sivil polis şaka yapınca şaşkına döndü. Sivil polis gençlere nasihat ederek, kimlik kontrolü yaptı.

Sultanbeyli'de iki genç, sosyal deney amacı ile kamera şakası yapmak için hazırlık yaptı. Kendilerini "gizli ajan" olarak lanse etmeye çalışa gençlere, insanları trolleyerek, suçlu olarak göstermeye çalışacaktı. Gençler, cadde üzerinde bekleyen bir şahsın yanına geldi. Ekipten biri telefonla konuşma numarası ile yanına geldikleri adamın eşkâlini tarif etti.

"Sniper bekliyor!"

Şahıs, "Sniper da bekliyor. Benim konuşmaya çalışıyor." gibi sözler sarf etti. Bunun üzerine yanına gelen kişilerden şüphelenen şahıs, "Hayırdır!" diye sordu. Telefonla konuşan genç, şahsa ismini sorarak, telefondaki sözde kişiye bildirdi ve "Şahsa biz olayı açıklayacağız. Kızınızın adını da söyleyeceğiz." dedi. Bunun üzerine iyice meraklanan şahıs, "Hayırdır ne kızı, neyin peşindesiniz?" diye sordu.

Genç adam, şahsa, "Özge adında bir kız tanıyor musunuz?" diye sorunca şahıs, "Tanıyorum ya da tanımıyorum, bundan size ne? Farz edelim tanıyorum!" diye cevap verdi.

Polis kimliği gören gençler şaşkına döndü

Bunun üzerine genç, "Bizimle beraber gelir misin?" deyince şahıs cüzdanını çıkararak polis kimliğini gösterdi. Polis kimliğini gören gençler şaşkına dönerek, "Abi biz kamera şakası çekiyoruz." diyerek kamerayı gösterdiler. Polis, gençlere, "Oğlum siz her geleni çeviriyor musunuz?" dedi.

Polis daha sonra gençlere nasihat ederek, kimlik kontrolü yaptı.

Ajan rolüne bürünüp sokakta şaka yapan gençler sivil polise rast geldi

Sniper, Kamera, Polis, Sivil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ajan rolüne bürünüp sokakta şaka yapan gençler sivil polise rast geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Korona testi yapacağız" yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonlarını çaldılar Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor Megakentin haritası yeşile döndü! Ancak rehavete kapılırsak yeni tehlike daha büyük olacak
Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde         
12:15
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor         
12:00
Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı         
11:39
Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti         
11:05
Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi         
11:03
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu         
09:45
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ajan rolüne bürünüp sokakta şaka yapan gençler sivil polise rast geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei