Ajanlık iddiasıyla tutuklu bulunan Avustralyalı akademisyen İran'ın kötü şöhretli cezaevine...

İran 'da casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan İngiltere ve Avustralya vatandaşı akademisyen Kylie Moore Gilbert, 'ağır insan hakları ihlalleri' ile kötü şöhret kazanmış Karçak Cezaevi'ne nakledildi.

Avustralya'da bulunan Melbourne Üniversitesi'nde akademisyen Kylie Moore-Gilbert, 2018'den beri İran'da tutuklu bulunuyor. Gilbert, geçtiğimiz yıl 'casusluk yapmaktan' suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında verilen 10 yıllı hapis cezasını başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nde çekmekte olan Gilbert, 'ağır insan hakları ihlalleri' ile kötü şöhret kazanmış ücra Karçak Cezaevi'ne nakledildi. Aralık 2019'da ABD Dışişleri Bakanlığı Karçak Cezaevi'nin 'ağır insan hakları ihlalleri' kriterlerini karşıladığını belirlemiş ve bunu da tecavüz ve cinayete olanak sağlayan bir ortam olarak nitelendirmişti.

- Avustralya