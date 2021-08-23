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Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü - Son Dakika

Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü

23.08.2021 16:47
Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü, System.String[]

Van'da 2011 yılından itibaren düzenlediği fuarlarla kentin ekonomisine büyük katkı sunan Ajans Asya Fuarcılık, eylül ayında üç fuar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Van'da 2011 yılından itibaren düzenlediği fuarlarla kentin ekonomisine büyük katkı sunan Ajans Asya Fuarcılık, eylül ayında üç fuar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

2011 yılından itibaren düzenledikleri 80 fuarla bin 500 firmayı 2 milyon ziyaretçi ile buluşturan Ajans Asya Fuarcılık, eylül ayında 3 fuar gerçekleştirecek. Fuarlarla ilgili kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuarların; ekonominin, kalkınmanın ve tanıtımın lokomotifleri olduğunu belirtti. Ajans Asya Fuarcılık olarak 2011 yılında devraldıkları fuarları, bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen aralıksız devam ettirdiklerini aktaran Güler, "2011 yılından bu yana yaptığımız 80 civarında fuarda, bin 500 firmayı 2 milyon ziyaretçi ile buluşturduk. Böylece Van'ın ekonomisine, kalkınmasına, istihdamına ve tanıtımına katkı sunduk" dedi.

2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde birçok organizasyonun iptal olduğuna değinen Güler, "Van da bundan nasibini aldı. Artık pandemi, hayatımızın bir parçası ve bundan sonra daha iyi hazırlanan iller ve ülkeler, daha hızlı yol alacaklar düşüncesindeyiz. Bu çerçevede bizde eylül ayında ilimizin ve bölgemizin ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sunacağını umduğumuz 3 fuar organize etmeyi planlamaktayız. 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 'Yenilenebilir Enerji Fuarı', 'İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı' ve 30 Eylül- 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 'Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı'nı düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pandemi öncesi yakaladıkları başarılı ivmeyi devam ettirerek Van'ı Ortadoğu'da buluşma arenası yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Güler, "Fuarlarımıza başta İran olmak üzere Azerbaycan, Irak ve Nahçıvan'dan yoğun bir katılım olacaktır. Bizler ekip olarak sürekli yeniliği hedefleyen bir vizyon çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda ülkemiz başta olmak üzere ilimizin ve bölgemizin ticari ve ekonomik hayatında yeni trendleri takip edip, bu yönde fuarlar yapma gayretimiz devam edecektir. Özellikle pandemi sonrası yeni dünya düzeninde öne çıkacak sektörleri göz önüne alarak, bölgemiz ve ülkemizin avantajlı sektörlerini daha bilinir hale getirecek fuarlar tertip etmeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

Türkiye'de güneşlenme oranının en yüksek olduğu ilin Van olduğunu belirten Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yenilenebilir Enerji Fuarı, ilimizin ve bölgemizin enerji potansiyelinin değerlendirilmesi anlamında önem arz etmektedir. Türkiye'de güneşlenme oranı en yüksek olan ilimiz, güneş enerjisinin enerjiye dönüşme oranında yine birinci sıradadır. Rüzgar potansiyeli de güçlü firmaların yatırımlarını cezbedecek düzeylerdedir. Gerek bölgeye yeni enerji yatırımlarını çekmek ve gerekse bölgemizde yeni alt yapısı oluşan yenilenebilir enerji sektörünün önünü açma anlamında fuarımızın tesiri yüksek olacaktır. Gerek il dışından gerekse ilimizden katılımcı firmalarımız teknolojik ürünlerini sergileyecektir. Tüm bölgemizden ziyaretçilerini ağırlayacaktır. Bunun yanında 16-19 Eylül tarihleri arasında bölge belediyelerinin davet edildiği 'Bölgesel Kalkınma ve Belediyeler İşbirliği Zirvesi' ile birlikte 'İnşaat Yapı ve Belediye İhtiyaçları Fuarı'mız yapılacaktır. Durağanlık yaşayan inşaat sektörünün canlanması, yeni proje ve bağlantıların yapılacağı birçok yeni ekipman ve teknolojilerin sergileneceği fuarımız ile sektörde canlılığı hedeflemekteyiz. Ayrıca gelenek halini alan ve Türkiye'nin 4'üncü büyük uluslar arası turizm ve seyahat fuarımıza, kültür ve turizm müdürlükleri başta olmak üzere birçok belediyemiz, otel, tur operatörü, seyahat acenteleri ve ilgili kurumlarımızın yoğun katılımı olacaktır. Konuk ülke Azerbaycan başta olmak üzere İran'dan Tahran, İsfehan, Zencan, Keşh Adası, Meşhet'in yanı sıra Nahçıvan, Gürcistan ve Irak'tan yoğun katılım olması beklenmektedir. Ben bu anlamda fuarlarımızın hayırlara vesile olmasını diler, tüm esnafımıza, katılımcı ve ziyaretçilerimize keyifli ve bereketli işler dileriz."

Toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü
Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü

Eylül, Ajans, Asya, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ajans Asya Fuarcılık hedef büyüttü - Son Dakika Ekonomi


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