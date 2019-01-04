Ajans Dijital Kalem 6 Adımda "Dijital Kimlik" Yönetimi

Günümüzde mevcut kimliğinizin yanı sıra online alandaki kimliğiniz de hem iş hem de özel hayatımız açısından önem taşıyor. Organik olarak web dünyasındaki kişisel bilgilerin kullanımından ve bireyin çevrimiçi eylemlerinin yarattığı gölge verilerden oluşan dijital kimlik kullanımında Türkiye son sıralarda yer alıyor.

Murat Erdör'e göre dijital kimlik yönetimiyle ilgili bilinmesi gereken noktalar şu şekilde:

Kişisel web sitesi

Günümüzde web siteleri, bireylerin dijital dünyadaki görünen yüzleri durumunda. Dijital dünyadaki imaj inşasının temelinde ise bireylerin dijital alandaki temsili sayılan kişisel web siteleri bulunuyor. Kişisel web sitelerini başarılı bir şekilde oluşturan ve organize eden bireyler, dijital dünyada kendini iyi bir şekilde yansıtarak hedef kitlelerin güvenini kazanıyor.

Kişisel blog

İfadesel ve deneyimsel olarak gelişimi sağlamalarının yanı sıra benzer konulara ilgi duyan kişilere bir araya getirmeleri dolayısıyla bloglar, dijital kimlik oluşturmadaki önemini koruyor. İstenilen çevrelere istenilen mesajın bireyin kendi stiliyle ulaşmasına öncülük etmesi dolayısıyla mutlaka bir blog sahibi de olunmalı.

Kişisel Youtube kanalı

Dünyanın en büyük ikinci arama motoru olarak anılan Youtube, video içerik pazarlamasında tartışmasız lider sosyal medya platformu durumunda. Dolayısıyla mevcut değilse bir Youtube kanalı sahibi olmak ve düzenli olarak video içerikleri paylaşmak, dijital kimliğinize doğru ve kolay bir şekilde ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

Podcast kullanımı

Mobil cihazlarda dinlenebilen veya izlenebilen medya dosyalarından oluşan podcast'ler, benzer konulara ilgi duyan yeni arkadaşlar edinilmesini ve bireye ait paylaşımların geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Podcast kullanımı günümüzde Youtube'un ardından dijital kimlik oluşturmada kullanılan araçların başında geliyor.

Sosyal medya hesapları

Türkiye'de ise nüfusun %61'lik dilimi sosyal medya kullanıcısı. Bu oran ülkemizde 50 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısı olduğunu gösteriyor. Bu büyüklükteki bir evrende doğru ve güvenilir izler bırakılması da hem özel hem de iş dünyasındaki itibar için büyük önem taşıyor.

Güvenilir dijital ayak izi

Günümüzde internette sosyal medya hesaplarından paylaşılan tüm iletiler, ne aldığımız, neyi araştırdığımız, bireyin yazdığı ya da kendisiyle ilgili yazılan yorumlar dijital ayak izini oluşturmaktadır. Dolayısıyla web dünyasında doğru ve güvenilir izler bırakılması hem özel hem de iş dünyasındaki itibar için büyük önem taşımaktadır.