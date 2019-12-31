"Ajans haberciliği dijital dönüşüm ve sosyal medya sebebiyle önem kazandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ajans haberciliği dijital dönüşüm ve sosyal medya sebebiyle önem kazandı' - Son Dakika

"Ajans haberciliği dijital dönüşüm ve sosyal medya sebebiyle önem kazandı"

9 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı "Medya Okulu" programı Görükle Gençlik Merkezinde İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı "Medya Okulu" programı Görükle Gençlik Merkezinde İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile devam etti. İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, dijital dönüşüm ve sosyal medyanın gelişmesiyle ajans haberciliğinin öneminin arttığını belirterek, "Sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilerin teyit edilmesi, süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Ajans habercileri; en sıcak konuları güvenilir bilgi kaynaklarından teyit ederek ya da yerinde görüntüleyerek kamuoyuna en hızlı şekilde aktarıyor" dedi.


"Ajans haberciliği hareket halindeki bir helikopter gibidir" diyen İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, "Zamanla yarışıyoruz. Bizden haber bekleyen yüzlerce gazete, televizyon, internet sitesi ve sosyal medya organı var. Son dönemde medyadaki daralma, haber ajanslarının ekonomik, hızlı ve güvenilir üretim yapması sebebiyle ajansların hizmetleri ön plana çıkıyor. Türkiye'nin ilk özel haber ajansı İhlas Haber Ajansı da bu konuda yerel, ulusal ve uluslararası alanda 2 bine yakın abonesine en tarafsız, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet veriyor" dedi.


İhlas Holding Kurucusu Merhum Enver Ören'in "Gazeteciliğin kolay tarafı yoktur. Gazetecilik heyecan ve hareket mesleğidir. Gazetecilik memurluk değildir. Bu meslekte, mesai ve gece gündüz mefhumları düşünülemez. Gazetecilik böyle düşünenleri bünyesinden atar" sözünü gazeteci adaylarına aktaran İhsan Altıkardeş teorik ve pratik bilgilerle ajans haberciliğini anlatarak, sahada karşılaştıkları ilginç olayları katılımcılarla paylaştı.


Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Gençlik Birimi Sorumlusu Enes Hanpa tarafından Altıkardeş'e günün anısına bir tablo hediye edildi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi'nin önemli buluşmalara ev sahipliği devam edeceği bildirildi. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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