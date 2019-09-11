Son Dakika Haberleri: Ajans Press yeni ürünü desifren.com'u kullanıma sundu
Son Dakika Ekonomi Haber

Ajans Press yeni ürünü desifren.com'u kullanıma sundu

1 saat önce

Medya takip kurumu Ajans Press, yaklaşık 9 yıllık AR-GE çalışmasının bir ürünü olan, sesi metni çevirme programı desifren.com'u resmen kullanıma sundu.

Ajans Press yeni ürünü desifren.com'u kullanıma sundu, System.String[]

Medya takip kurumu Ajans Press, yaklaşık 9 yıllık AR-GE çalışmasının bir ürünü olan, sesi metni çevirme programı desifren.com'u resmen kullanıma sundu. Yeni nesil yapay zeka programı desifren.com, kişisel video ve ses dosyalarından Youtube url'lerine, radyo ve televizyon kayıtlarından konferans ve toplantı notlarına kadar birçok ses dosyasını yüksek başarı oranı ile metne çeviriyor.


Türkiye ve dünyadaki geniş müşteri portföyü ile bilgiyi nitelikli hale getiren Ajans Press, birçok alanda hizmet sunacak olan desifren.com'u kullanıma sundu. Dijital video ve ses dosyalarından Youtube videolarına, televizyon ve radyo kayıtlarından konferans ve röportajlara kadar birçok ses dosyası, zamandan ve bütçeden tasarruf ederek metne çevrilebilecek.


Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, devreye aldıkları yeni ürün ile alakalı şunları söyledi: "Teknoloji ve bilim dünyasının, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle paralel olarak gelişim göstermesi, kurumların ve sektörlerin AR-GE hamlelerini de doğrudan etkiliyor. 66 yıldır Türkiye ve dünyadaki paydaşlarımıza birçok mecrada hizmet içeriği sunuyoruz. Bu kez çok daha kapsayıcı ve katma değer sağlayacak bir ürün geliştirdik. Bu ürünle medya kuruluşları, çağrı merkezleri, iş dünyası, odalar ve borsalar, belediyeler, emniyet teşkilatı ve bakanlıklar başta olmak üzere farklı alanda hizmet veren kuruluşlara, yapay zeka yazılımımız sayesinde çok faydalı işler sunacağımızdan eminiz".


Yapılan bilgilendirmede; yeni nesil yapay zeka programı desifren.com'u, dünya üzerinde yer alan diğer deşifre programlardan ayıran en büyük özelliği ise tamamen yerli ve milli bir altyapıya sahip olması. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre dizayn edilen altyapı, deşifre oranında çok yüksek bir başarı imkanı sağlıyor. Başarılı mimarisi sayesinde ise, sözcük havuzuna talep edilen tüm anahtar kelimeler eklenebiliyor. - İSTANBUL

Ajans, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adamın karısına jesti sosyal medyayı ikiye böldü
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı parayı harcayan çift, hırsızlıktan yargılanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:06:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ajans Press yeni ürünü desifren.com'u kullanıma sundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]