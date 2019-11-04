Ajanslar, turizm alanındaki çalışmalarda güçlerini birleştirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kalkınma ajansları eşleştirme programı kapsamında bir araya gelen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) turizm alanında birlikte çalışacak.



Program kapsamında bir araya gelen KUZKA, BAKKA ve BAKA, turizm alanındaki tecrübelerini paylaşarak bir sinerji oluşturulmasını, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını ve ortaya çıkacak yeni fikirlerden hareketle ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor.



Bu amaçla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen program ile Kastamonu'da bir araya gelen üç kalkınma ajansı turizme yönelik faaliyetleri ve 2020 çalışma programlarını masaya yatırdı. Toplantıda her ajansın turizme ilişkin edindiği tecrübeler sunumlar eşliğinde katılımcılar ile paylaşıldı. Üç ayrı bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik fikirlerin de tartışıldığı toplantıda, ajanslar arasında geliştirilmesi muhtemel ortak projeler ayrıntılı olarak ele alındı. KUZKA'da gerçekleştirilen toplantıda KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Tuğba Deniz ile ajansların görevli uzman personeli yer aldı.



Programın saha ziyaretleri kısmında ajans görevlileri TR82 Bölgesi'nin önemli turizm unsurları arasında yer alan Ilgaz ve Yıldıztepe kış turizm merkezleri, Daday Doğal Yaşam ve At Çiftlikleri, Kasaba Köyü Mahmut Bey Cami, Küre Dağları Milli Parkı alanlarında incelemelerde bulundu. Saha çalışmalarına Doğa Koruma ve Milli Parkları Bölge Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.



Kastamonu'da ilk kısmı tamamlanan programın, ikinci kısmında ise Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı sorumluluk sahasında bulunan Bartın Ulus Ulukaya Şelalesi, Küre Dağları Milli Parkı, Safranbolu safran hasadı, Kristal Teras, Tios Antik Kenti, Zonguldak Maden Müzesi ve Eğitim Ocağı ile BAKKA'ya gerçekleştirilecek çalışma ziyareti ile devam edecek. - KASTAMONU