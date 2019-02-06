Son Dakika Haberleri: Ajax'a 16 Yaşında Kanat Oyuncusu

Ajax'a 16 Yaşında Kanat Oyuncusu

24 dakika önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka kulübü Nordsjaelland'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen'i renklerine bağladı.

Ajax'a 16 Yaşında Kanat Oyuncusu, System.String[]
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka kulübü Nordsjaelland'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen'i renklerine bağladı.

Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Danimarka 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Rasmussen ile 1 Temmuz 2019'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.

16 yaşındaki futbolcunun transferi için kalan tek prosedürün FIFA onayı olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:15 Kaynak: AA

Nordsjaelland, Anders Fogh Rasmussen, Danimarka, Ajax, Spor
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