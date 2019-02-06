Ajax'a 16 Yaşında Kanat Oyuncusu
24 dakika önce
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, Danimarka kulübü Nordsjaelland'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen'i renklerine bağladı.
Hollanda
Birinci Futbol
Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax
, Danimarka
kulübü Nordsjaelland
'ın genç takımında forma giyen kanat oyuncusu Christian Rasmussen
'i renklerine bağladı.
Ajax Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Danimarka 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Rasmussen ile 1 Temmuz 2019'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandı.
16 yaşındaki futbolcunun transferi için kalan tek prosedürün FIFA onayı olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:15 Kaynak: AA
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