Son Dakika Haberleri: Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı
Son Dakika Spor Haber

Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı

1 saat önce

Hollanda ekiplerinden Ajax, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.

Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı, System.String[]
Hollanda ekiplerinden Ajax, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.

Hollanda takımlarından Ajax, Teknik Direktör Erik ten Hag'in sözleşmesinin uzatıldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Ajax, geride kalan sezonda Hollanda Ligi'nde şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynama başarısı gösteren takımın teknik patronu Erik ten Hag'ın sözleşmesini 30 Haziran 2022'ye kadar uzattığını duyurdu. Sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyleyen 49 yaşındaki teknik adam, mükemmel bir sezon geçirdiklerini ve bunu tekrar yakalamak için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Erik ten Hag, 2017 yılından beri Hollanda ekibinin başında bulunuyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:39 Kaynak: İHA
Hollanda, Ajax, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı Juventus'ta Sarri dönemi resmen başladı! Sloukas, Fenerbahçe'de kaldı! 6 milyon euroluk teklif Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:41:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]